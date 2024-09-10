Пропавший в Челябинске мальчик найден живым

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Рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Свердловская область, портфель, образование, первый класс, рюкзак, школа, образование
Младшеклассника разыскивали полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане Фото:

В Челябинске найден пропавший ранее десятилетний школьник, который днем 10 сентября ушел из школы № 124. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», — отметили в областном правоохранительном главке. Полицейские выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках школьника.

Как ранее сообщало URA.RU, десятилетний мальчик пропал в Челябинске 10 сентября. Днем он пошел домой из школы, оставив свой телефон в классе. После того как родители подали заявление о пропаже в полицию Калининского района, была организована поисковая операция с участием волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

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В Челябинске найден пропавший ранее десятилетний школьник, который днем 10 сентября ушел из школы № 124. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. «Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», — отметили в областном правоохранительном главке. Полицейские выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках школьника. Как ранее сообщало URA.RU, десятилетний мальчик пропал в Челябинске 10 сентября. Днем он пошел домой из школы, оставив свой телефон в классе. После того как родители подали заявление о пропаже в полицию Калининского района, была организована поисковая операция с участием волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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