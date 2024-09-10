Пропавший в Челябинске мальчик найден живым

В Челябинске найден пропавший ранее десятилетний школьник, который днем 10 сентября ушел из школы № 124. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
«Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», — отметили в областном правоохранительном главке. Полицейские выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках школьника.
Как ранее сообщало URA.RU, десятилетний мальчик пропал в Челябинске 10 сентября. Днем он пошел домой из школы, оставив свой телефон в классе. После того как родители подали заявление о пропаже в полицию Калининского района, была организована поисковая операция с участием волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!