В Челябинске, возвращаясь со школы, потерялся десятилетний ребенок

В Челябинске 10 сентября по дороге домой из школы потерялся десятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Как уточнили участники поисков, ребенок отпросился у учителя из-за плохого самочувствия, а далее ушел, оставив телефон в учебном классе.
«Мальчик ушел днем из школы № 124 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Одет мальчик в темно-зеленую куртку, рубашку белого цвета, черные туфли и синие брюки», — сообщают в пресс-службе.
Как уточняется в ведомстве, уже подано заявление о пропаже в полицию Калининского района. В поисках ребенка участвуют волонтеры, родители, экипажи ДПС, ППС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Проверяют также знакомых и друзей.
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