В Челябинске, возвращаясь со школы, потерялся десятилетний ребенок

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На мальчике темно-зеленая куртка и синие брюки (архивное фото)
На мальчике темно-зеленая куртка и синие брюки (архивное фото) Фото:

В Челябинске 10 сентября по дороге домой из школы потерялся десятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Как уточнили участники поисков, ребенок отпросился у учителя из-за плохого самочувствия, а далее ушел, оставив телефон в учебном классе.

«Мальчик ушел днем из школы № 124 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Одет мальчик в темно-зеленую куртку, рубашку белого цвета, черные туфли и синие брюки», — сообщают в пресс-службе.

Как уточняется в ведомстве, уже подано заявление о пропаже в полицию Калининского района. В поисках ребенка участвуют волонтеры, родители, экипажи ДПС, ППС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Проверяют также знакомых и друзей.

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В Челябинске 10 сентября по дороге домой из школы потерялся десятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Как уточнили участники поисков, ребенок отпросился у учителя из-за плохого самочувствия, а далее ушел, оставив телефон в учебном классе. «Мальчик ушел днем из школы № 124 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Одет мальчик в темно-зеленую куртку, рубашку белого цвета, черные туфли и синие брюки», — сообщают в пресс-службе. Как уточняется в ведомстве, уже подано заявление о пропаже в полицию Калининского района. В поисках ребенка участвуют волонтеры, родители, экипажи ДПС, ППС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Проверяют также знакомых и друзей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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