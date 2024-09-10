Арестованный за взятку военком Москвы Тригилев уйдет со скамьи подсудимых на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тригилев подписал контракт о службе на СВО, сообщил адвокат военкома
Тригилев подписал контракт о службе на СВО, сообщил адвокат военкома Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев был арестован по подозрению в получении взятки в июле. По информации РЕН ТВ, чиновник Минобороны подписал контракт, чтобы отправиться на СВО из СИЗО.

«Сергей Тригилев, находящийся под арестом за получение крупной взятки, подписал контракт о службе на СВО», — сообщает канал со ссылкой на адвоката Дмитрия Чуйкова, представляющего интересы военкома.

Также защитник Тригилева опроверг информацию о дорогостоящей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Чуйков пояснил, что у военкома есть лишь одна квартира, полученная по программе улучшения жилищных условий. Срок ареста военкома должен продлиться до октября, подчеркивает РЕН ТВ.

Ранее появилась информация о дорогостоящем имущества Тригилева. По информации из судебных документов, у военкома также нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Подробнее о деле Тригилева — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев был арестован по подозрению в получении взятки в июле. По информации РЕН ТВ, чиновник Минобороны подписал контракт, чтобы отправиться на СВО из СИЗО. «Сергей Тригилев, находящийся под арестом за получение крупной взятки, подписал контракт о службе на СВО», — сообщает канал со ссылкой на адвоката Дмитрия Чуйкова, представляющего интересы военкома. Также защитник Тригилева опроверг информацию о дорогостоящей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Чуйков пояснил, что у военкома есть лишь одна квартира, полученная по программе улучшения жилищных условий. Срок ареста военкома должен продлиться до октября, подчеркивает РЕН ТВ. Ранее появилась информация о дорогостоящем имущества Тригилева. По информации из судебных документов, у военкома также нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Подробнее о деле Тригилева — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...