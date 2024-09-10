Арестованный за взятку военком Москвы Тригилев уйдет со скамьи подсудимых на СВО

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев был арестован по подозрению в получении взятки в июле. По информации РЕН ТВ, чиновник Минобороны подписал контракт, чтобы отправиться на СВО из СИЗО.
«Сергей Тригилев, находящийся под арестом за получение крупной взятки, подписал контракт о службе на СВО», — сообщает канал со ссылкой на адвоката Дмитрия Чуйкова, представляющего интересы военкома.
Также защитник Тригилева опроверг информацию о дорогостоящей недвижимости, находящейся в его распоряжении. Чуйков пояснил, что у военкома есть лишь одна квартира, полученная по программе улучшения жилищных условий. Срок ареста военкома должен продлиться до октября, подчеркивает РЕН ТВ.
Ранее появилась информация о дорогостоящем имущества Тригилева. По информации из судебных документов, у военкома также нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Подробнее о деле Тригилева — в материале URA.RU.
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