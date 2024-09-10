Число пострадавших в ДТП с бензовозом и автобусом в Свердловской области удвоилось. Фото

В результате ДТП с бензовозом на свердловской трассе пострадали 10 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Бензовоз столкнулся с автобусом днем 10 сентября Фото:

В ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень выросло с пяти до десяти человек, рассказали URA.RU в полиции. Авария произошла вечером 10 сентября. Бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами.

«За помощью к медикам обратились 10 человек. Двое — водители, остальные — пассажиры автобуса», — поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По результатам обследования дальнейшее лечение назначено троим пассажирам. Двое подростков получили травмы лица и ушибы.

Известно, что 54-летний водитель бензовоза имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил, что его, якобы, ослепило солнце. Из-за этого он не увидел, какой сигнал светофора горел. После столкновения у бензовоза произошла утечка топлива.

После столкновения вылилось топливо
После столкновения вылилось топливо
Фото:
При ДТП пострадали 10 человек
При ДТП пострадали 10 человек
Фото:

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В ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень выросло с пяти до десяти человек, рассказали URA.RU в полиции. Авария произошла вечером 10 сентября. Бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. «За помощью к медикам обратились 10 человек. Двое — водители, остальные — пассажиры автобуса», — поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По результатам обследования дальнейшее лечение назначено троим пассажирам. Двое подростков получили травмы лица и ушибы. Известно, что 54-летний водитель бензовоза имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил, что его, якобы, ослепило солнце. Из-за этого он не увидел, какой сигнал светофора горел. После столкновения у бензовоза произошла утечка топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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