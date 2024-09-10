Число пострадавших в ДТП с бензовозом и автобусом в Свердловской области удвоилось. Фото

В результате ДТП с бензовозом на свердловской трассе пострадали 10 человек

10 сентября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Бензовоз столкнулся с автобусом днем 10 сентября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень выросло с пяти до десяти человек, рассказали URA.RU в полиции. Авария произошла вечером 10 сентября. Бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. «За помощью к медикам обратились 10 человек. Двое — водители, остальные — пассажиры автобуса», — поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По результатам обследования дальнейшее лечение назначено троим пассажирам. Двое подростков получили травмы лица и ушибы. Известно, что 54-летний водитель бензовоза имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил, что его, якобы, ослепило солнце. Из-за этого он не увидел, какой сигнал светофора горел. После столкновения у бензовоза произошла утечка топлива. После столкновения вылилось топливо Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области При ДТП пострадали 10 человек Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДТП с пассажирским автобусом на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень выросло с пяти до десяти человек, рассказали URA.RU в полиции. Авария произошла вечером 10 сентября. Бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. «За помощью к медикам обратились 10 человек. Двое — водители, остальные — пассажиры автобуса», — поделился руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По результатам обследования дальнейшее лечение назначено троим пассажирам. Двое подростков получили травмы лица и ушибы. Известно, что 54-летний водитель бензовоза имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил, что его, якобы, ослепило солнце. Из-за этого он не увидел, какой сигнал светофора горел. После столкновения у бензовоза произошла утечка топлива.