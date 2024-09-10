На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз снес автобус с 20 пассажирами. Фото

10 сентября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Инспекторы организовали проверку по факту аварии Фото: Илья Московец © URA.RU На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 10 сентября бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых 15-летний мальчик. После столкновения у спецтехники произошла утечка топлива, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «На 93 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса №125 Сухой Лог — Богданович с бензовозом Mercedes, который буквально накануне слил большой объем топлива на местной АЗС», — сказал полковник Горелых. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до их места назначения. «После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов ГАИ ОВД Богдановича, а также огнеборцы районного МЧС», — отметил представитель регионального ГУ МВД. Водитель бензовоза проезжал перекресток на красный сигнал светофора Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 10 сентября бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых 15-летний мальчик. После столкновения у спецтехники произошла утечка топлива, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «На 93 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса №125 Сухой Лог — Богданович с бензовозом Mercedes, который буквально накануне слил большой объем топлива на местной АЗС», — сказал полковник Горелых. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до их места назначения. «После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов ГАИ ОВД Богдановича, а также огнеборцы районного МЧС», — отметил представитель регионального ГУ МВД.