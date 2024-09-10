На трассе Екатеринбург — Тюмень бензовоз снес автобус с 20 пассажирами. Фото

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Инспекторы организовали проверку по факту аварии Фото:

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 10 сентября бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых 15-летний мальчик. После столкновения у спецтехники произошла утечка топлива, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«На 93 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса №125 Сухой Лог — Богданович с бензовозом Mercedes, который буквально накануне слил большой объем топлива на местной АЗС», — сказал полковник Горелых. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии.

По его словам, сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до их места назначения. «После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов ГАИ ОВД Богдановича, а также огнеборцы районного МЧС», — отметил представитель регионального ГУ МВД.

Водитель бензовоза проезжал перекресток на красный сигнал светофора
Водитель бензовоза проезжал перекресток на красный сигнал светофора
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На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень вечером 10 сентября бензовоз пролетел на красный и снес автобус с 20 пассажирами. В результате аварии пострадали пять человек, в числе которых 15-летний мальчик. После столкновения у спецтехники произошла утечка топлива, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «На 93 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием междугороднего пассажирского автобуса №125 Сухой Лог — Богданович с бензовозом Mercedes, который буквально накануне слил большой объем топлива на местной АЗС», — сказал полковник Горелых. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. По его словам, сейчас решается вопрос о доставке пассажиров до их места назначения. «После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. В эпицентр событий в срочном порядке прибыли и работают несколько нарядов ГАИ ОВД Богдановича, а также огнеборцы районного МЧС», — отметил представитель регионального ГУ МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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