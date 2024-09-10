Фильм про Бориса Рыжего сняли с проката в России

Зрители не увидят фильм о Борисе Рыжем
Премьеру фильма об уральском поэте Борисе Рыжем отменили. Минкульт не выдал прокатное удостоверение.
«Фильму „Рыжий“ режиссера Семена Серзина отказали в выдаче нового прокатного удостоверения. Он должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября», — говорится в сообщении кинокомпании «Пионер».
Картина посвящена молодости поэта Бориса Рыжего, который покончил с собой в возрасте 26 лет. Ранее сообщалось, что показы фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске были перенесены.
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