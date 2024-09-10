10 сентября 2024

Фильм про Бориса Рыжего сняли с проката в России

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Памятная табличка Борису Рыжему. Екатеринбург, памятная табличка борису рыжему
Зрители не увидят фильм о Борисе Рыжем Фото:

Премьеру фильма об уральском поэте Борисе Рыжем отменили. Минкульт не выдал прокатное удостоверение.

«Фильму „Рыжий“ режиссера Семена Серзина отказали в выдаче нового прокатного удостоверения. Он должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября», — говорится в сообщении кинокомпании «Пионер».

Картина посвящена молодости поэта Бориса Рыжего, который покончил с собой в возрасте 26 лет. Ранее сообщалось, что показы фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске были перенесены.

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Премьеру фильма об уральском поэте Борисе Рыжем отменили. Минкульт не выдал прокатное удостоверение. «Фильму „Рыжий“ режиссера Семена Серзина отказали в выдаче нового прокатного удостоверения. Он должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября», — говорится в сообщении кинокомпании «Пионер». Картина посвящена молодости поэта Бориса Рыжего, который покончил с собой в возрасте 26 лет. Ранее сообщалось, что показы фильма в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске были перенесены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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