10 сентября 2024
09 сентября 2024

В ХМАО коллекторы требовали деньги с коллег должника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанка допустила просрочку по кредиту
Югорчанка допустила просрочку по кредиту Фото:

Врач из Нижневартовска (ХМАО) допустила просрочку по кредиту. Из-за этого коллекторы беспрерывно звонили ей на работу и вынуждали ее коллег закрыть задолженность. В окружное Управление ФССП обратился главврач больницы с просьбой наказать назойливых взыскателей.

«В службу судебных приставов поступило обращение руководителя одного из лечебных учреждений Нижневартовска с просьбой оказать содействие в привлечении к ответственности коллекторов. На служебные номера лечебного учреждения и личные телефоны сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, звонящие оказывали моральное и психологическое давление, побуждали погасить задолженность за коллегу», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Как оказалось, коллекторы действовали от имени микрофинансовой организации (МФО), которая в прошлом году была исключена из реестра МФО и соответственно не могла требовать возврата задолженности от заемщиков путем непосредственного взаимодействия. За нарушение законодательства МФО наказана штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Сотрудники ведомства нашли нарушителя и привлекли к ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врач из Нижневартовска (ХМАО) допустила просрочку по кредиту. Из-за этого коллекторы беспрерывно звонили ей на работу и вынуждали ее коллег закрыть задолженность. В окружное Управление ФССП обратился главврач больницы с просьбой наказать назойливых взыскателей. «В службу судебных приставов поступило обращение руководителя одного из лечебных учреждений Нижневартовска с просьбой оказать содействие в привлечении к ответственности коллекторов. На служебные номера лечебного учреждения и личные телефоны сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, звонящие оказывали моральное и психологическое давление, побуждали погасить задолженность за коллегу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Как оказалось, коллекторы действовали от имени микрофинансовой организации (МФО), которая в прошлом году была исключена из реестра МФО и соответственно не могла требовать возврата задолженности от заемщиков путем непосредственного взаимодействия. За нарушение законодательства МФО наказана штрафом в размере 100 тысяч рублей. Ранее судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Сотрудники ведомства нашли нарушителя и привлекли к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...