В ХМАО коллекторы требовали деньги с коллег должника

Врач из Нижневартовска (ХМАО) допустила просрочку по кредиту. Из-за этого коллекторы беспрерывно звонили ей на работу и вынуждали ее коллег закрыть задолженность. В окружное Управление ФССП обратился главврач больницы с просьбой наказать назойливых взыскателей.
«В службу судебных приставов поступило обращение руководителя одного из лечебных учреждений Нижневартовска с просьбой оказать содействие в привлечении к ответственности коллекторов. На служебные номера лечебного учреждения и личные телефоны сотрудников поступали многочисленные телефонные звонки, звонящие оказывали моральное и психологическое давление, побуждали погасить задолженность за коллегу», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Как оказалось, коллекторы действовали от имени микрофинансовой организации (МФО), которая в прошлом году была исключена из реестра МФО и соответственно не могла требовать возврата задолженности от заемщиков путем непосредственного взаимодействия. За нарушение законодательства МФО наказана штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Ранее судебные приставы защитили жительницу Нижневартовска от коллектора, который отправлял на ее телефон SMS с угрозами и требованием вернуть долг по кредиту. Сотрудники ведомства нашли нарушителя и привлекли к ответственности.
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