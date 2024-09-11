«Он завидовал мне»: по делу экс-директора института УрФУ допросили министра

Свердловского министра Рапопорта допросили по делу Евгения Шурманова

11 сентября 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов был в хороших отношениях с министром спорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова В рамках уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют экс-директора института физкультуры Уральского федерального университета Евгения Шурманова, допрашивали его, вероятно, уже бывшего близкого товарища — свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время допроса обвиняемого в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Дело Шурманова началось весной 2022 года, когда в стенах института физкультуры УрФУ прошли обыски, инициированные ФСБ. Оперативников интересовала документация о закупках для чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге, которую заверял Шурманов (он тогда руководил исполнительной дирекцией). Его обвинили в махинациях с бюджетом. Была версия, что финансовые потоки шли именно через минспорта. Связь с Шурмановым бросала тень на Рапопорта. Какие именно показания дал Рапопорт в суде, неизвестно. Шурманов 10 сентября во время заседания заявил: «Когда мы были на очной ставке с ним, я говорил, чтобы он сказал все, как есть. Ведь ему за это ничего не будет. Но у него уже была своя позиция, которую он согласовал с адвокатом. Когда ему задаешь острый вопрос, он уходит от ответа и говорит, что ничего не помнит. Во время следствия он несколько раз давал показания… По-человечески он все понимает, стоял улыбался. Он министр, по-другому он сказать не мог. Я, конечно, его не понимаю и не поддерживаю. Я сижу ни за что, и он это прекрасно понимает, ухмыляется. Если бы он не был министром, он бы точно подтвердил мою позицию, я вам говорю. Если бы его спрашивали в сентябре 2022-го, когда я должен был занять его место, он бы подтвердил». Статья по теме Источник: свердловский министр подсиживает друга с помощью ФСБ Шурманов считает, что Рапопорт испытывает к нему неприязнь. «Пока не попал под стражу, думал, что у него нет оснований оговаривать меня. Сейчас понимаю — была зависть. Такой молодой, выскочка, общается с федеральными министрами. Да, личная неприязнь у него есть, зависть есть. Он был у меня дома. В рамках следствия, когда я общался с оперативниками, то предполагал, что по окончании [дела] будем снова нормально [с Рапопортом] общаться. Они мне ответили, что такого не будет. Возможно, за спиной, с ними, он вел себя по-другому. В зале судебного заседания я почувствовал это, когда он даже не поздоровался с моей женой, хотя он ее прекрасно знает. У него личная неприязнь ко мне и зависть. Все это было умышленно сделано им, чтобы наказать этого выскочку, Шурманова», — заключил он. Бывшего директора института УрФУ задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. В деле два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вместе с Алексеем Кувариным («Комплексные технологии связи»), по версии следствия, вступил в сговор. Последний договорился с городскими отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. Однако позднее Шурманов предоставил отчеты, в которых сумма на человека была уже больше. Зимой 2023-го Куварин получил условный срок. Это, по данным URA.RU, результат его сделки со следствием и показаний, которые он дал на Шурманова. Универсиада, по версии обвинения, принесла обоим 13 миллионов на двоих. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из фонда 2,4 млн рублей. Но субсидию, по данным следователей, он присвоил себе. Сам Шурманов отрицает свою вину. Он считает, что его оговаривают. Все, что известно о деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняют экс-директора института физкультуры Уральского федерального университета Евгения Шурманова, допрашивали его, вероятно, уже бывшего близкого товарища — свердловского министра спорта Леонида Рапопорта. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно во время допроса обвиняемого в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Дело Шурманова началось весной 2022 года, когда в стенах института физкультуры УрФУ прошли обыски, инициированные ФСБ. Оперативников интересовала документация о закупках для чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге, которую заверял Шурманов (он тогда руководил исполнительной дирекцией). Его обвинили в махинациях с бюджетом. Была версия, что финансовые потоки шли именно через минспорта. Связь с Шурмановым бросала тень на Рапопорта. Какие именно показания дал Рапопорт в суде, неизвестно. Шурманов 10 сентября во время заседания заявил: «Когда мы были на очной ставке с ним, я говорил, чтобы он сказал все, как есть. Ведь ему за это ничего не будет. Но у него уже была своя позиция, которую он согласовал с адвокатом. Когда ему задаешь острый вопрос, он уходит от ответа и говорит, что ничего не помнит. Во время следствия он несколько раз давал показания… По-человечески он все понимает, стоял улыбался. Он министр, по-другому он сказать не мог. Я, конечно, его не понимаю и не поддерживаю. Я сижу ни за что, и он это прекрасно понимает, ухмыляется. Если бы он не был министром, он бы точно подтвердил мою позицию, я вам говорю. Если бы его спрашивали в сентябре 2022-го, когда я должен был занять его место, он бы подтвердил». Шурманов считает, что Рапопорт испытывает к нему неприязнь. «Пока не попал под стражу, думал, что у него нет оснований оговаривать меня. Сейчас понимаю — была зависть. Такой молодой, выскочка, общается с федеральными министрами. Да, личная неприязнь у него есть, зависть есть. Он был у меня дома. В рамках следствия, когда я общался с оперативниками, то предполагал, что по окончании [дела] будем снова нормально [с Рапопортом] общаться. Они мне ответили, что такого не будет. Возможно, за спиной, с ними, он вел себя по-другому. В зале судебного заседания я почувствовал это, когда он даже не поздоровался с моей женой, хотя он ее прекрасно знает. У него личная неприязнь ко мне и зависть. Все это было умышленно сделано им, чтобы наказать этого выскочку, Шурманова», — заключил он. Бывшего директора института УрФУ задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. В деле два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вместе с Алексеем Кувариным («Комплексные технологии связи»), по версии следствия, вступил в сговор. Последний договорился с городскими отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. Однако позднее Шурманов предоставил отчеты, в которых сумма на человека была уже больше. Зимой 2023-го Куварин получил условный срок. Это, по данным URA.RU, результат его сделки со следствием и показаний, которые он дал на Шурманова. Универсиада, по версии обвинения, принесла обоим 13 миллионов на двоих. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из фонда 2,4 млн рублей. Но субсидию, по данным следователей, он присвоил себе. Сам Шурманов отрицает свою вину. Он считает, что его оговаривают. Все, что известно о деле — в отдельном сюжете URA.RU.