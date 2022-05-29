Источник: свердловский министр подсиживает друга с помощью ФСБ

К атаке он подключил боксера-профессионала

30 мая 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Леонид Рапопорт, по неофициальным данным, начал искать новое место работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку, начал экстренно искать новое место работы. Как сообщили URA.RU несколько инсайдеров, опытный чиновник рассчитывает вернуться в институт физкультуры УрФУ, где проработал больше 15 лет. Вот только заветное место занято другом Рапопорта — и министр, по слухам, уже предпринимает попытки его свержения. Возможную отставку Рапопорта активно обсуждают в свердловском правительстве с середины февраля. Глава минспорта — долгожитель областной власти, свой пост он занял еще в 2009 году. На протяжении 13 лет Рапопорт удерживался в кресле, пережив несколько смен правительства. Однако теперь, утверждают собеседники URA.RU, будущее министра под большим вопросом: его отставки ждут в ходе осеннего переназначения кабмина. Возможный уход Леонида Рапопорта из правительства обсуждают с февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В политкругах звучали разные аргументы, почему Рапопорт покинет минспорта. Одни наблюдатели уверяли, что дело в плановой замене чиновника-ветерана. Другие связывали уход с готовящейся отменой Универсиады в Екатеринбурге, которую курировал министр. Третьи же объясняли, что отставку повлекут за собой апрельские обыски ФСБ в институте физкультуры УрФУ, который возглавляет Евгений Шурманов — близкий товарищ Рапопорта. Тот визит оперативников в вуз озадачил политтусовку. В минспорта строили догадки, что обыски могут быть связаны с организацией чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Шурманов руководил дирекцией турнира, и силовики якобы подозревали его в финансовых махинациях. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU отрицал какую-либо вину и связывал обыски с нападками своих недоброжелателей. Опасения Шурманова, как ни странно, могут оказаться не беспочвенными. Сразу два источника URA.RU описывают версию: министр спорта хочет добиться отставки директора института. «Рапопорт пытается найти себе новое удобное место. Думает, куда ему можно уйти. И один из таких вариантов — кресло директора института физкультуры», — пересказывает собеседник, хорошо знающий министра. Статья по теме Источник: свердловского министра-ветерана готовят к отставке Рапопорт — не чужой человек для института физической культуры. Будущий министр работал в УрФУ (в то время УПИ) с 1988 года, где возглавлял физкультурный факультет. В 2001-м на базе факультета он основал одноименный институт, а спустя четыре года ушел в политику. По сей день Рапопорт тесно связан с вузом, где заведует кафедрой управления в сфере спорта. Согласно представленной версии, апрельские обыски были первой попыткой министра сместить Шурманова. Тогда бойцы ФСБ наведывались не только в УрФУ — перед этим силовиков видели в министерстве спорта. «За несколько дней до института приходили к Рапопорту. Была выемка документов», — знает источник. Буквально за месяц до этого после отмены крупных мероприятий в Екатеринбурге — ЧМ по волейболу и саммита SportAccord — проверяющие органы начали активно интересоваться ответственными лицами. В поле их внимания попали близкие Рапопорту фигуры: замдиректора правительственного Центра спортивных мероприятий Анна Коробова и глава оргкомитета SportAccord Дмитрий Путилин. Затем силовики пришли и к самому министру. Чемпион Егор Мехонцев, по словам собеседников, подключился к аппаратной интриге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «И тогда Рапопорт каким-то образом перевел стрелки на Шурманова, мол, лучше его проверьте, у него там была какая-то история с обнальщиками», — воспроизводит один из инсайдеров. 15 апреля оперативники действительно пришли в институт физкультуры, но уличить директора в каком-либо преступлении не смогли. Уже вскоре случилась вторая попытка атаки. К наступлению на Шурманова подключился чемпион Олимпиады-2012 по боксу, свердловчанин Егор Мехонцев. Напряженные отношения между мужчинами сохраняются с 2019 года: тогда Мехонцев публично заявил, что Шурманов получил звание мастера спорта по боксу незаконно — якобы по подложным документам. Шурманов называл эти обвинения беспочвенными. После еще нескольких взаимных упреков конфликт ушел в фоновый режим и забылся. Неожиданно для многих 25 апреля, спустя полторы недели после обысков в УрФУ, Мехонцев реанимировал скандал. Он пожаловался в Генпрокуратуру на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Шурманова звания мастера спорта. Реакция Шурманова последовала через три дня: он вызвал Мехонцева на боксерский поединок, потребовав, чтобы тот поставил на кон свое звание заслуженного мастера спорта. Активизацию Мехонцева собеседники URA.RU находят закономерной. Именитый боксер — протеже Рапопорта, их связывает многолетнее общение. Будущий олимпийский чемпион и будущий министр впервые пересеклись в 2004 году, когда Мехонцев поступил в институт физкультуры УрФУ. «Они сохраняют близкие отношения. Мехонцев часто включается в важные для Рапопорта темы», — описывает знакомый главы минспорта. К образованию Егора Мехонцева могут появиться вопросы Фото: Анна Майорова © URA.RU Атакуя Шурманова, Мехонцев руководствуется интересами не только своего покровителя, но и личными, настаивает близкий к институту источник URA.RU. По слухам, к диплому боксера о высшем образовании в последнее время стали возникать вопросы: Мехонцев, по воспоминаниям двух преподавателей кафедры физкультуры, появлялся на занятиях крайне редко, дисциплины закрывал задним числом, а итоговый госэкзамен сдал на «тройку». «Все пять лет его протекционировал Рапопорт», — фиксирует собеседник в вузе. По манере обучения Мехонцев отличался от других студентов-чемпионов, припоминают в институте. Тот же вуз окончили боксер Константин Цзю и хоккеист Павел Дацюк, и оба запомнились усердием в учебе: находили время посещать отдельные занятия и лично сдавали экзамены. URA.RU выяснило, что Мехонцев тоже обучался со свободным посещением — без строгого присутствия на всех парах, но с обязательной сдачей экзаменов (которые боксер, согласно его зачетке, закрывал пополам на «удовлетворительно» и «хорошо»). Сам Егор Мехонцев настаивает, что получил образование честно Фото: Анна Майорова © URA.RU Подтвердить, что Мехонцев исправно появлялся в вузе, агентству не удалось. Редакция связалась с двумя его бывшими одногруппниками, Александром и Мариной, однако оба не смогли припомнить Мехонцева. «Не пересекались с ним», — описал Александр. Главная опасность для Мехонцева, предупреждает источник, это возможное лишение спортивных званий, если его диплом в результате проверок будет аннулирован: «Поэтому ему важно, чтобы новым директором стал именно Рапопорт. Это будет гарантией неприкосновенности». Сам Мехонцев заверил URA.RU, что все рассуждения о его образовании — происки врагов. «Диплом я защищал у [бывшего директора института] Новаковского Сергея Викторовича, госы не помню, на какую оценку сдал. Как мне Леонид Аронович [Рапопорт] мог помогать, если он в это время уже работал в министерстве (на самом деле Рапопорт стал министром только в декабре 2009-го, через полгода после выпуска Мехонцева из вуза — прим. URA.RU)?» — высказался боксер. Леонида Рапопорта были бы не против принять в УрФУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вместе с тем спортсмен подтвердил, что они с Рапопортом находятся в давних близких отношениях: «Он хороший руководитель, я при нем поступал в институт, при нем стал олимпийским чемпионом». К Шурманову, заметил Мехонцев, он до сих пор относится с неприязнью. В самом институте физкультуры УрФУ, передают настроения преподаватели-старожилы, были бы не против возвращения Рапопорта. Однако положение нынешнего директора описывают как прочное: «Он явно никуда не собирается уходить». Шурманов в разговоре с URA.RU предпочел не комментировать чужие версии и предположения, особенно об отношениях с министром: «У нас с Леонидом Ароновичем сохраняются рабочие отношения». Рапопорт же обсуждать тему наотрез отказался.

Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку, начал экстренно искать новое место работы. Как сообщили URA.RU несколько инсайдеров, опытный чиновник рассчитывает вернуться в институт физкультуры УрФУ, где проработал больше 15 лет. Вот только заветное место занято другом Рапопорта — и министр, по слухам, уже предпринимает попытки его свержения. Возможную отставку Рапопорта активно обсуждают в свердловском правительстве с середины февраля. Глава минспорта — долгожитель областной власти, свой пост он занял еще в 2009 году. На протяжении 13 лет Рапопорт удерживался в кресле, пережив несколько смен правительства. Однако теперь, утверждают собеседники URA.RU, будущее министра под большим вопросом: его отставки ждут в ходе осеннего переназначения кабмина. В политкругах звучали разные аргументы, почему Рапопорт покинет минспорта. Одни наблюдатели уверяли, что дело в плановой замене чиновника-ветерана. Другие связывали уход с готовящейся отменой Универсиады в Екатеринбурге, которую курировал министр. Третьи же объясняли, что отставку повлекут за собой апрельские обыски ФСБ в институте физкультуры УрФУ, который возглавляет Евгений Шурманов — близкий товарищ Рапопорта. Тот визит оперативников в вуз озадачил политтусовку. В минспорта строили догадки, что обыски могут быть связаны с организацией чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Шурманов руководил дирекцией турнира, и силовики якобы подозревали его в финансовых махинациях. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU отрицал какую-либо вину и связывал обыски с нападками своих недоброжелателей. Опасения Шурманова, как ни странно, могут оказаться не беспочвенными. Сразу два источника URA.RU описывают версию: министр спорта хочет добиться отставки директора института. «Рапопорт пытается найти себе новое удобное место. Думает, куда ему можно уйти. И один из таких вариантов — кресло директора института физкультуры», — пересказывает собеседник, хорошо знающий министра. Рапопорт — не чужой человек для института физической культуры. Будущий министр работал в УрФУ (в то время УПИ) с 1988 года, где возглавлял физкультурный факультет. В 2001-м на базе факультета он основал одноименный институт, а спустя четыре года ушел в политику. По сей день Рапопорт тесно связан с вузом, где заведует кафедрой управления в сфере спорта. Согласно представленной версии, апрельские обыски были первой попыткой министра сместить Шурманова. Тогда бойцы ФСБ наведывались не только в УрФУ — перед этим силовиков видели в министерстве спорта. «За несколько дней до института приходили к Рапопорту. Была выемка документов», — знает источник. Буквально за месяц до этого после отмены крупных мероприятий в Екатеринбурге — ЧМ по волейболу и саммита SportAccord — проверяющие органы начали активно интересоваться ответственными лицами. В поле их внимания попали близкие Рапопорту фигуры: замдиректора правительственного Центра спортивных мероприятий Анна Коробова и глава оргкомитета SportAccord Дмитрий Путилин. Затем силовики пришли и к самому министру. «И тогда Рапопорт каким-то образом перевел стрелки на Шурманова, мол, лучше его проверьте, у него там была какая-то история с обнальщиками», — воспроизводит один из инсайдеров. 15 апреля оперативники действительно пришли в институт физкультуры, но уличить директора в каком-либо преступлении не смогли. Уже вскоре случилась вторая попытка атаки. К наступлению на Шурманова подключился чемпион Олимпиады-2012 по боксу, свердловчанин Егор Мехонцев. Напряженные отношения между мужчинами сохраняются с 2019 года: тогда Мехонцев публично заявил, что Шурманов получил звание мастера спорта по боксу незаконно — якобы по подложным документам. Шурманов называл эти обвинения беспочвенными. После еще нескольких взаимных упреков конфликт ушел в фоновый режим и забылся. Неожиданно для многих 25 апреля, спустя полторы недели после обысков в УрФУ, Мехонцев реанимировал скандал. Он пожаловался в Генпрокуратуру на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Шурманова звания мастера спорта. Реакция Шурманова последовала через три дня: он вызвал Мехонцева на боксерский поединок, потребовав, чтобы тот поставил на кон свое звание заслуженного мастера спорта. Активизацию Мехонцева собеседники URA.RU находят закономерной. Именитый боксер — протеже Рапопорта, их связывает многолетнее общение. Будущий олимпийский чемпион и будущий министр впервые пересеклись в 2004 году, когда Мехонцев поступил в институт физкультуры УрФУ. «Они сохраняют близкие отношения. Мехонцев часто включается в важные для Рапопорта темы», — описывает знакомый главы минспорта. Атакуя Шурманова, Мехонцев руководствуется интересами не только своего покровителя, но и личными, настаивает близкий к институту источник URA.RU. По слухам, к диплому боксера о высшем образовании в последнее время стали возникать вопросы: Мехонцев, по воспоминаниям двух преподавателей кафедры физкультуры, появлялся на занятиях крайне редко, дисциплины закрывал задним числом, а итоговый госэкзамен сдал на «тройку». «Все пять лет его протекционировал Рапопорт», — фиксирует собеседник в вузе. По манере обучения Мехонцев отличался от других студентов-чемпионов, припоминают в институте. Тот же вуз окончили боксер Константин Цзю и хоккеист Павел Дацюк, и оба запомнились усердием в учебе: находили время посещать отдельные занятия и лично сдавали экзамены. URA.RU выяснило, что Мехонцев тоже обучался со свободным посещением — без строгого присутствия на всех парах, но с обязательной сдачей экзаменов (которые боксер, согласно его зачетке, закрывал пополам на «удовлетворительно» и «хорошо»). Подтвердить, что Мехонцев исправно появлялся в вузе, агентству не удалось. Редакция связалась с двумя его бывшими одногруппниками, Александром и Мариной, однако оба не смогли припомнить Мехонцева. «Не пересекались с ним», — описал Александр. Главная опасность для Мехонцева, предупреждает источник, это возможное лишение спортивных званий, если его диплом в результате проверок будет аннулирован: «Поэтому ему важно, чтобы новым директором стал именно Рапопорт. Это будет гарантией неприкосновенности». Сам Мехонцев заверил URA.RU, что все рассуждения о его образовании — происки врагов. «Диплом я защищал у [бывшего директора института] Новаковского Сергея Викторовича, госы не помню, на какую оценку сдал. Как мне Леонид Аронович [Рапопорт] мог помогать, если он в это время уже работал в министерстве (на самом деле Рапопорт стал министром только в декабре 2009-го, через полгода после выпуска Мехонцева из вуза — прим. URA.RU)?» — высказался боксер. Вместе с тем спортсмен подтвердил, что они с Рапопортом находятся в давних близких отношениях: «Он хороший руководитель, я при нем поступал в институт, при нем стал олимпийским чемпионом». К Шурманову, заметил Мехонцев, он до сих пор относится с неприязнью. В самом институте физкультуры УрФУ, передают настроения преподаватели-старожилы, были бы не против возвращения Рапопорта. Однако положение нынешнего директора описывают как прочное: «Он явно никуда не собирается уходить». Шурманов в разговоре с URA.RU предпочел не комментировать чужие версии и предположения, особенно об отношениях с министром: «У нас с Леонидом Ароновичем сохраняются рабочие отношения». Рапопорт же обсуждать тему наотрез отказался.