Источник: свердловский министр подсиживает друга с помощью ФСБ

Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку, начал экстренно искать новое место работы. Как сообщили URA.RU несколько инсайдеров, опытный чиновник рассчитывает вернуться в институт физкультуры УрФУ, где проработал больше 15 лет. Вот только заветное место занято другом Рапопорта — и министр, по слухам, уже предпринимает попытки его свержения.
Возможную отставку Рапопорта активно обсуждают в свердловском правительстве с середины февраля. Глава минспорта — долгожитель областной власти, свой пост он занял еще в 2009 году. На протяжении 13 лет Рапопорт удерживался в кресле, пережив несколько смен правительства. Однако теперь, утверждают собеседники URA.RU, будущее министра под большим вопросом: его отставки ждут в ходе осеннего переназначения кабмина.
Возможный уход Леонида Рапопорта из правительства обсуждают с февраля
В политкругах звучали разные аргументы, почему Рапопорт покинет минспорта. Одни наблюдатели уверяли, что дело в плановой замене чиновника-ветерана. Другие связывали уход с готовящейся отменой Универсиады в Екатеринбурге, которую курировал министр. Третьи же объясняли, что отставку повлекут за собой апрельские обыски ФСБ в институте физкультуры УрФУ, который возглавляет Евгений Шурманов — близкий товарищ Рапопорта.
Тот визит оперативников в вуз озадачил политтусовку. В минспорта строили догадки, что обыски могут быть связаны с организацией чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Шурманов руководил дирекцией турнира, и силовики якобы подозревали его в финансовых махинациях. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU отрицал какую-либо вину и связывал обыски с нападками своих недоброжелателей.
Опасения Шурманова, как ни странно, могут оказаться не беспочвенными. Сразу два источника URA.RU описывают версию: министр спорта хочет добиться отставки директора института.
«Рапопорт пытается найти себе новое удобное место. Думает, куда ему можно уйти. И один из таких вариантов — кресло директора института физкультуры», — пересказывает собеседник, хорошо знающий министра.
Рапопорт — не чужой человек для института физической культуры. Будущий министр работал в УрФУ (в то время УПИ) с 1988 года, где возглавлял физкультурный факультет. В 2001-м на базе факультета он основал одноименный институт, а спустя четыре года ушел в политику. По сей день Рапопорт тесно связан с вузом, где заведует кафедрой управления в сфере спорта.
Согласно представленной версии, апрельские обыски были первой попыткой министра сместить Шурманова. Тогда бойцы ФСБ наведывались не только в УрФУ — перед этим силовиков видели в министерстве спорта. «За несколько дней до института приходили к Рапопорту. Была выемка документов», — знает источник.
Буквально за месяц до этого после отмены крупных мероприятий в Екатеринбурге — ЧМ по волейболу и саммита SportAccord — проверяющие органы начали активно интересоваться ответственными лицами. В поле их внимания попали близкие Рапопорту фигуры: замдиректора правительственного Центра спортивных мероприятий Анна Коробова и глава оргкомитета SportAccord Дмитрий Путилин. Затем силовики пришли и к самому министру.
Чемпион Егор Мехонцев, по словам собеседников, подключился к аппаратной интриге
«И тогда Рапопорт каким-то образом перевел стрелки на Шурманова, мол, лучше его проверьте, у него там была какая-то история с обнальщиками», — воспроизводит один из инсайдеров. 15 апреля оперативники действительно пришли в институт физкультуры, но уличить директора в каком-либо преступлении не смогли.
Уже вскоре случилась вторая попытка атаки. К наступлению на Шурманова подключился чемпион Олимпиады-2012 по боксу, свердловчанин Егор Мехонцев. Напряженные отношения между мужчинами сохраняются с 2019 года: тогда Мехонцев публично заявил, что Шурманов получил звание мастера спорта по боксу незаконно — якобы по подложным документам. Шурманов называл эти обвинения беспочвенными. После еще нескольких взаимных упреков конфликт ушел в фоновый режим и забылся.
Неожиданно для многих 25 апреля, спустя полторы недели после обысков в УрФУ, Мехонцев реанимировал скандал. Он пожаловался в Генпрокуратуру на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Шурманова звания мастера спорта. Реакция Шурманова последовала через три дня: он вызвал Мехонцева на боксерский поединок, потребовав, чтобы тот поставил на кон свое звание заслуженного мастера спорта.
Активизацию Мехонцева собеседники URA.RU находят закономерной. Именитый боксер — протеже Рапопорта, их связывает многолетнее общение. Будущий олимпийский чемпион и будущий министр впервые пересеклись в 2004 году, когда Мехонцев поступил в институт физкультуры УрФУ.
«Они сохраняют близкие отношения. Мехонцев часто включается в важные для Рапопорта темы», — описывает знакомый главы минспорта.
К образованию Егора Мехонцева могут появиться вопросы
Атакуя Шурманова, Мехонцев руководствуется интересами не только своего покровителя, но и личными, настаивает близкий к институту источник URA.RU. По слухам, к диплому боксера о высшем образовании в последнее время стали возникать вопросы: Мехонцев, по воспоминаниям двух преподавателей кафедры физкультуры, появлялся на занятиях крайне редко, дисциплины закрывал задним числом, а итоговый госэкзамен сдал на «тройку». «Все пять лет его протекционировал Рапопорт», — фиксирует собеседник в вузе.
По манере обучения Мехонцев отличался от других студентов-чемпионов, припоминают в институте. Тот же вуз окончили боксер Константин Цзю и хоккеист Павел Дацюк, и оба запомнились усердием в учебе: находили время посещать отдельные занятия и лично сдавали экзамены. URA.RU выяснило, что Мехонцев тоже обучался со свободным посещением — без строгого присутствия на всех парах, но с обязательной сдачей экзаменов (которые боксер, согласно его зачетке, закрывал пополам на «удовлетворительно» и «хорошо»).
Сам Егор Мехонцев настаивает, что получил образование честно
Подтвердить, что Мехонцев исправно появлялся в вузе, агентству не удалось. Редакция связалась с двумя его бывшими одногруппниками, Александром и Мариной, однако оба не смогли припомнить Мехонцева. «Не пересекались с ним», — описал Александр.
Главная опасность для Мехонцева, предупреждает источник, это возможное лишение спортивных званий, если его диплом в результате проверок будет аннулирован: «Поэтому ему важно, чтобы новым директором стал именно Рапопорт. Это будет гарантией неприкосновенности».
Сам Мехонцев заверил URA.RU, что все рассуждения о его образовании — происки врагов. «Диплом я защищал у [бывшего директора института] Новаковского Сергея Викторовича, госы не помню, на какую оценку сдал. Как мне Леонид Аронович [Рапопорт] мог помогать, если он в это время уже работал в министерстве (на самом деле Рапопорт стал министром только в декабре 2009-го, через полгода после выпуска Мехонцева из вуза — прим. URA.RU)?» — высказался боксер.
Леонида Рапопорта были бы не против принять в УрФУ
Вместе с тем спортсмен подтвердил, что они с Рапопортом находятся в давних близких отношениях: «Он хороший руководитель, я при нем поступал в институт, при нем стал олимпийским чемпионом». К Шурманову, заметил Мехонцев, он до сих пор относится с неприязнью.
В самом институте физкультуры УрФУ, передают настроения преподаватели-старожилы, были бы не против возвращения Рапопорта. Однако положение нынешнего директора описывают как прочное: «Он явно никуда не собирается уходить». Шурманов в разговоре с URA.RU предпочел не комментировать чужие версии и предположения, особенно об отношениях с министром: «У нас с Леонидом Ароновичем сохраняются рабочие отношения». Рапопорт же обсуждать тему наотрез отказался.
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Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт, которому прочат скорую отставку, начал экстренно искать новое место работы. Как сообщили URA.RU несколько инсайдеров, опытный чиновник рассчитывает вернуться в институт физкультуры УрФУ, где проработал больше 15 лет. Вот только заветное место занято другом Рапопорта — и министр, по слухам, уже предпринимает попытки его свержения. Возможную отставку Рапопорта активно обсуждают в свердловском правительстве с середины февраля. Глава минспорта — долгожитель областной власти, свой пост он занял еще в 2009 году. На протяжении 13 лет Рапопорт удерживался в кресле, пережив несколько смен правительства. Однако теперь, утверждают собеседники URA.RU, будущее министра под большим вопросом: его отставки ждут в ходе осеннего переназначения кабмина. В политкругах звучали разные аргументы, почему Рапопорт покинет минспорта. Одни наблюдатели уверяли, что дело в плановой замене чиновника-ветерана. Другие связывали уход с готовящейся отменой Универсиады в Екатеринбурге, которую курировал министр. Третьи же объясняли, что отставку повлекут за собой апрельские обыски ФСБ в институте физкультуры УрФУ, который возглавляет Евгений Шурманов — близкий товарищ Рапопорта. Тот визит оперативников в вуз озадачил политтусовку. В минспорта строили догадки, что обыски могут быть связаны с организацией чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Шурманов руководил дирекцией турнира, и силовики якобы подозревали его в финансовых махинациях. Сам Шурманов в разговоре с URA.RU отрицал какую-либо вину и связывал обыски с нападками своих недоброжелателей. Опасения Шурманова, как ни странно, могут оказаться не беспочвенными. Сразу два источника URA.RU описывают версию: министр спорта хочет добиться отставки директора института. «Рапопорт пытается найти себе новое удобное место. Думает, куда ему можно уйти. И один из таких вариантов — кресло директора института физкультуры», — пересказывает собеседник, хорошо знающий министра. Рапопорт — не чужой человек для института физической культуры. Будущий министр работал в УрФУ (в то время УПИ) с 1988 года, где возглавлял физкультурный факультет. В 2001-м на базе факультета он основал одноименный институт, а спустя четыре года ушел в политику. По сей день Рапопорт тесно связан с вузом, где заведует кафедрой управления в сфере спорта. Согласно представленной версии, апрельские обыски были первой попыткой министра сместить Шурманова. Тогда бойцы ФСБ наведывались не только в УрФУ — перед этим силовиков видели в министерстве спорта. «За несколько дней до института приходили к Рапопорту. Была выемка документов», — знает источник. Буквально за месяц до этого после отмены крупных мероприятий в Екатеринбурге — ЧМ по волейболу и саммита SportAccord — проверяющие органы начали активно интересоваться ответственными лицами. В поле их внимания попали близкие Рапопорту фигуры: замдиректора правительственного Центра спортивных мероприятий Анна Коробова и глава оргкомитета SportAccord Дмитрий Путилин. Затем силовики пришли и к самому министру. «И тогда Рапопорт каким-то образом перевел стрелки на Шурманова, мол, лучше его проверьте, у него там была какая-то история с обнальщиками», — воспроизводит один из инсайдеров. 15 апреля оперативники действительно пришли в институт физкультуры, но уличить директора в каком-либо преступлении не смогли. Уже вскоре случилась вторая попытка атаки. К наступлению на Шурманова подключился чемпион Олимпиады-2012 по боксу, свердловчанин Егор Мехонцев. Напряженные отношения между мужчинами сохраняются с 2019 года: тогда Мехонцев публично заявил, что Шурманов получил звание мастера спорта по боксу незаконно — якобы по подложным документам. Шурманов называл эти обвинения беспочвенными. После еще нескольких взаимных упреков конфликт ушел в фоновый режим и забылся. Неожиданно для многих 25 апреля, спустя полторы недели после обысков в УрФУ, Мехонцев реанимировал скандал. Он пожаловался в Генпрокуратуру на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Шурманова звания мастера спорта. Реакция Шурманова последовала через три дня: он вызвал Мехонцева на боксерский поединок, потребовав, чтобы тот поставил на кон свое звание заслуженного мастера спорта. Активизацию Мехонцева собеседники URA.RU находят закономерной. Именитый боксер — протеже Рапопорта, их связывает многолетнее общение. Будущий олимпийский чемпион и будущий министр впервые пересеклись в 2004 году, когда Мехонцев поступил в институт физкультуры УрФУ. «Они сохраняют близкие отношения. Мехонцев часто включается в важные для Рапопорта темы», — описывает знакомый главы минспорта. Атакуя Шурманова, Мехонцев руководствуется интересами не только своего покровителя, но и личными, настаивает близкий к институту источник URA.RU. По слухам, к диплому боксера о высшем образовании в последнее время стали возникать вопросы: Мехонцев, по воспоминаниям двух преподавателей кафедры физкультуры, появлялся на занятиях крайне редко, дисциплины закрывал задним числом, а итоговый госэкзамен сдал на «тройку». «Все пять лет его протекционировал Рапопорт», — фиксирует собеседник в вузе. По манере обучения Мехонцев отличался от других студентов-чемпионов, припоминают в институте. Тот же вуз окончили боксер Константин Цзю и хоккеист Павел Дацюк, и оба запомнились усердием в учебе: находили время посещать отдельные занятия и лично сдавали экзамены. URA.RU выяснило, что Мехонцев тоже обучался со свободным посещением — без строгого присутствия на всех парах, но с обязательной сдачей экзаменов (которые боксер, согласно его зачетке, закрывал пополам на «удовлетворительно» и «хорошо»). Подтвердить, что Мехонцев исправно появлялся в вузе, агентству не удалось. Редакция связалась с двумя его бывшими одногруппниками, Александром и Мариной, однако оба не смогли припомнить Мехонцева. «Не пересекались с ним», — описал Александр. Главная опасность для Мехонцева, предупреждает источник, это возможное лишение спортивных званий, если его диплом в результате проверок будет аннулирован: «Поэтому ему важно, чтобы новым директором стал именно Рапопорт. Это будет гарантией неприкосновенности». Сам Мехонцев заверил URA.RU, что все рассуждения о его образовании — происки врагов. «Диплом я защищал у [бывшего директора института] Новаковского Сергея Викторовича, госы не помню, на какую оценку сдал. Как мне Леонид Аронович [Рапопорт] мог помогать, если он в это время уже работал в министерстве (на самом деле Рапопорт стал министром только в декабре 2009-го, через полгода после выпуска Мехонцева из вуза — прим. URA.RU)?» — высказался боксер. Вместе с тем спортсмен подтвердил, что они с Рапопортом находятся в давних близких отношениях: «Он хороший руководитель, я при нем поступал в институт, при нем стал олимпийским чемпионом». К Шурманову, заметил Мехонцев, он до сих пор относится с неприязнью. В самом институте физкультуры УрФУ, передают настроения преподаватели-старожилы, были бы не против возвращения Рапопорта. Однако положение нынешнего директора описывают как прочное: «Он явно никуда не собирается уходить». Шурманов в разговоре с URA.RU предпочел не комментировать чужие версии и предположения, особенно об отношениях с министром: «У нас с Леонидом Ароновичем сохраняются рабочие отношения». Рапопорт же обсуждать тему наотрез отказался.