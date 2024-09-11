Экс-директор института УрФУ объяснил миллионные доходы победой в казино

Подсудимый экс-директор института УрФУ Шурманов заявил о выигрыше в казино

12 сентября 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов считает, что его оговорили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело экс-директора института УрФУ Шурманова Обвиняемый в мошенничестве экс-директор института физкультуры Уральского федерального университета Евгений Шурманов, отвечая на вопрос гособвинителя о доходах, вспомнил, как до задержания выиграл крупную сумму в казино. Эту историю выслушал и корреспондент URA.RU, присутствовавший в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, где допрашивали Шурманова. Сначала он ответил прокурору, что официально зарабатывал в месяц почти миллион рублей. «В УрФУ я получал от 500 до 800 тысяч, все налоги платил. В АНО «Исполнительная Дирекция «Универсиада» получал 190 тысяч, тоже налоги платил. Деньги, которые мне друзья давали на проекты, я не декларировал. Они считались спонсорскими», — сказал Шурманов. И, не дав задать следующий вопрос гособвинителю, продолжил: «В Сочи в мае 2022 года я играл в казино. Выиграл 2,5 миллиона, купил жене часы. Сейчас, через два года, пришел налог — 200 тысяч. Жене пришлось залезть в кредиты, чтобы оплатить его, потому что у меня все карты заблокировали. Но об этом же никто не говорит, что Шурманов в казино выиграл, говорят лишь, что Шурманов — мошенник, и как много у него часов дома». После прокурор спросила про коттедж в Косулино, который записан на сына экс-директора. «Его я купил в 2015 году, когда [президент Федерации по гандболу] Сергей Николаевич Шишкарев выдал мне премию. Я внес эту сумму. Коттедж я выкупал три года. К 2018-му — выкупил, до 2022-го — делал там ремонт — со своих официальных зарплат. Дом я подарил сыну — это была моя позиция, думаю, что это благое намерение, которое меня не характеризует, как мошенника», — ответил Шурманов. Новость по теме «Он завидовал мне»: по делу экс-директора института УрФУ допросили министра Его задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. В деле два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. Позднее Шурманов предоставил отчеты, исходя из которых на одного спортсмена было потрачено по три тысячи рублей в сутки. Куварин, заключив сделку со следствием, рассказал, как расписывался в поддельных договорах и дал показания на компаньона. По мнению обвинения, мужчины поделили на двоих 13 миллионов рублей. Зимой 2023-го Куварин получил условный срок, Шурманов считает, что Куварин его оговаривает. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из фонда 2,4 млн рублей. Но субсидию, по данным следователей, Шурманов присвоил себе. Свою вину он полностью отрицает. Все, что известно о деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в мошенничестве экс-директор института физкультуры Уральского федерального университета Евгений Шурманов, отвечая на вопрос гособвинителя о доходах, вспомнил, как до задержания выиграл крупную сумму в казино. Эту историю выслушал и корреспондент URA.RU, присутствовавший в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга, где допрашивали Шурманова. Сначала он ответил прокурору, что официально зарабатывал в месяц почти миллион рублей. «В УрФУ я получал от 500 до 800 тысяч, все налоги платил. В АНО «Исполнительная Дирекция «Универсиада» получал 190 тысяч, тоже налоги платил. Деньги, которые мне друзья давали на проекты, я не декларировал. Они считались спонсорскими», — сказал Шурманов. И, не дав задать следующий вопрос гособвинителю, продолжил: «В Сочи в мае 2022 года я играл в казино. Выиграл 2,5 миллиона, купил жене часы. Сейчас, через два года, пришел налог — 200 тысяч. Жене пришлось залезть в кредиты, чтобы оплатить его, потому что у меня все карты заблокировали. Но об этом же никто не говорит, что Шурманов в казино выиграл, говорят лишь, что Шурманов — мошенник, и как много у него часов дома». После прокурор спросила про коттедж в Косулино, который записан на сына экс-директора. «Его я купил в 2015 году, когда [президент Федерации по гандболу] Сергей Николаевич Шишкарев выдал мне премию. Я внес эту сумму. Коттедж я выкупал три года. К 2018-му — выкупил, до 2022-го — делал там ремонт — со своих официальных зарплат. Дом я подарил сыну — это была моя позиция, думаю, что это благое намерение, которое меня не характеризует, как мошенника», — ответил Шурманов. Его задержали 15 июня 2022 года на рабочем месте. В деле два эпизода мошенничества. Первый связан с проведением VII Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. По версии следствия, Шурманов, отвечавший тогда за организацию соревнований, вступил в сговор с замдиректора компании «Комплексные технологии связи» Алексеем Кувариным. Последний договорился с отелями о проживании и питании спортсменов за 1700 рублей на человека в сутки. Позднее Шурманов предоставил отчеты, исходя из которых на одного спортсмена было потрачено по три тысячи рублей в сутки. Куварин, заключив сделку со следствием, рассказал, как расписывался в поддельных договорах и дал показания на компаньона. По мнению обвинения, мужчины поделили на двоих 13 миллионов рублей. Зимой 2023-го Куварин получил условный срок, Шурманов считает, что Куварин его оговаривает. Второй эпизод связан с событиями 2021 года. Федерация регби Свердловской области, которую возглавляет Шурманов, получила из фонда 2,4 млн рублей. Но субсидию, по данным следователей, Шурманов присвоил себе. Свою вину он полностью отрицает. Все, что известно о деле — в отдельном сюжете URA.RU.