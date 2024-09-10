10 сентября 2024
09 сентября 2024

В ХМАО ветераны СВО будут готовить югорчан к службе в армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО будут делиться опытом с обучающимися
Участники СВО будут делиться опытом с обучающимися Фото:

В Нягани (ХМАО) идет строительство учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. Мэр города Иван Ямашев заявил, что для подготовки граждан к службе в армии будут привлечены участники СВО.

«C коллегами выехали на обширную площадку строящегося учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. В перспективе готовы построить многофункциональный объект по подготовке граждан к службе в армии. В этой стезе станет неоценим опыт ветеранов специальной военной операции, которых также планируется привлекать в качестве инструкторов», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

О начале строительства учебного полигона Ямашев сообщил в августе. Первый этап его возведения планируется завершить до конца текущего года. На втором этапе (в 2025 году) на полигоне построят стадион с футбольным полем и спортивным городком для тренировок.

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В Нягани (ХМАО) идет строительство учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. Мэр города Иван Ямашев заявил, что для подготовки граждан к службе в армии будут привлечены участники СВО. «C коллегами выехали на обширную площадку строящегося учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. В перспективе готовы построить многофункциональный объект по подготовке граждан к службе в армии. В этой стезе станет неоценим опыт ветеранов специальной военной операции, которых также планируется привлекать в качестве инструкторов», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. О начале строительства учебного полигона Ямашев сообщил в августе. Первый этап его возведения планируется завершить до конца текущего года. На втором этапе (в 2025 году) на полигоне построят стадион с футбольным полем и спортивным городком для тренировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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