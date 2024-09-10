В Нягани (ХМАО) идет строительство учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. Мэр города Иван Ямашев заявил, что для подготовки граждан к службе в армии будут привлечены участники СВО.
«C коллегами выехали на обширную площадку строящегося учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки. В перспективе готовы построить многофункциональный объект по подготовке граждан к службе в армии. В этой стезе станет неоценим опыт ветеранов специальной военной операции, которых также планируется привлекать в качестве инструкторов», — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.
О начале строительства учебного полигона Ямашев сообщил в августе. Первый этап его возведения планируется завершить до конца текущего года. На втором этапе (в 2025 году) на полигоне построят стадион с футбольным полем и спортивным городком для тренировок.
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