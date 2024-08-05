05 августа 2024

В городе ХМАО началось строительство полигона для военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани начали строить полигон для военной подготовки
В Нягани начали строить полигон для военной подготовки Фото:

В Нягани (ХМАО) началось строительство плаца для начальной военной подготовки. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что работы первого этапа по обустройству тренировочного полигона на базе Центра дополнительного образования «Патриот» завершатся в сентябре 2024 года.

"Началась реализация проекта учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки на территории центра «Патриот», ставшего победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования. Мероприятия, запланированные в первом этапе реализации инициативного проекта, завершатся в сентябре", — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

В настоящее время строители расчищают и выравнивают площадку для плаца. На отсыпку по предварительным подсчетам уйдет 10 дней.  В дальнейшем плац заасфальтируют, обустроят тротуары и деревянные основания для установки палаток. На полигоне предусмотрено место для пяти больших палаток, где размесят по 50 спальных мест, а также штаб и столовую. На втором этапе (в 2025 году)  на полигоне построят стадион с футбольным полем и спортивным городком для тренировок.

 Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) на базе центра социального обслуживания «Верь в себя» открыли группы военно-спортивной подготовки для детей с ограниченными возможностями. Юных югорчан научат рукопашному бою, обращению с оружием и оказанию медпомощи.

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В Нягани (ХМАО) началось строительство плаца для начальной военной подготовки. Мэр города Иван Ямашев сообщил, что работы первого этапа по обустройству тренировочного полигона на базе Центра дополнительного образования «Патриот» завершатся в сентябре 2024 года. "Началась реализация проекта учебно-тренировочного полигона для начальной военной подготовки на территории центра «Патриот», ставшего победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования. Мероприятия, запланированные в первом этапе реализации инициативного проекта, завершатся в сентябре", — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. В настоящее время строители расчищают и выравнивают площадку для плаца. На отсыпку по предварительным подсчетам уйдет 10 дней.  В дальнейшем плац заасфальтируют, обустроят тротуары и деревянные основания для установки палаток. На полигоне предусмотрено место для пяти больших палаток, где размесят по 50 спальных мест, а также штаб и столовую. На втором этапе (в 2025 году)  на полигоне построят стадион с футбольным полем и спортивным городком для тренировок.  Ранее URA.RU писало, что в Югорске (ХМАО) на базе центра социального обслуживания «Верь в себя» открыли группы военно-спортивной подготовки для детей с ограниченными возможностями. Юных югорчан научат рукопашному бою, обращению с оружием и оказанию медпомощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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