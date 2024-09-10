10 сентября 2024

Свердловчанка нашла гриб-гигант. Фото

Жительница Екатеринбурга нашла в лесу гигантский подосиновик
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы оснью. Пермь, лес, грибы, гриб, валуй
Один гриб накормит всю семью Фото:

Жительница Екатеринбурга нашла в лесу возле Березовского гигантский подосиновик. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях.

«Грибочек-гигант на жареху. Чистый вес — больше килограмма», — поделилась свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

В Свердловских лесах уже находили огромный боровик. И целую поляну с редкими черными лисичками.

Фото:

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Жительница Екатеринбурга нашла в лесу возле Березовского гигантский подосиновик. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях. «Грибочек-гигант на жареху. Чистый вес — больше килограмма», — поделилась свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». В Свердловских лесах уже находили огромный боровик. И целую поляну с редкими черными лисичками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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