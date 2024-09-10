Один гриб накормит всю семью
Жительница Екатеринбурга нашла в лесу возле Березовского гигантский подосиновик. Фотографией находки женщина поделилась в соцсетях.
«Грибочек-гигант на жареху. Чистый вес — больше килограмма», — поделилась свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
В Свердловских лесах уже находили огромный боровик. И целую поляну с редкими черными лисичками.
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