Житель Тольятти, которого обманули мошенники, перевел деньги курганцу

11 сентября 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Житель Тольятти из-за обмана мошенников перевел деньги курганцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тольятти Самарской области, обманутый мошенниками, перевел 75 тысяч рублей на счет курганцу. Всего самарчанин лишился 568 тысяч рублей, пытаясь их инвестировать, говорится в материалах дела. «Прокурор города Тольятти подал иск в суд в интересах потерпевшего. Мужчина лишился 568 тысяч рублей из-за мошенников, которые убедили его заработать на инвестициях и перевести денежные средства на номера разных банковских карт. Было установлено, что один из счетов, на который истец перевел 75 тысяч рублей, принадлежал жителю Курганской области. Прокурор просит взыскать неосновательное обогащение», — сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области. Помощник прокурора Частоозерского округа поддержал исковые требования. Истец и ответчик не пришли на судебное заседание и не сообщили о причинах своей неявки. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 75 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тольятти Самарской области, обманутый мошенниками, перевел 75 тысяч рублей на счет курганцу. Всего самарчанин лишился 568 тысяч рублей, пытаясь их инвестировать, говорится в материалах дела. «Прокурор города Тольятти подал иск в суд в интересах потерпевшего. Мужчина лишился 568 тысяч рублей из-за мошенников, которые убедили его заработать на инвестициях и перевести денежные средства на номера разных банковских карт. Было установлено, что один из счетов, на который истец перевел 75 тысяч рублей, принадлежал жителю Курганской области. Прокурор просит взыскать неосновательное обогащение», — сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области. Помощник прокурора Частоозерского округа поддержал исковые требования. Истец и ответчик не пришли на судебное заседание и не сообщили о причинах своей неявки. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 75 тысяч рублей.