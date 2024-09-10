10 сентября 2024

Житель Тольятти, которого обманули мошенники, перевел деньги курганцу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган
Житель Тольятти из-за обмана мошенников перевел деньги курганцу Фото:

Житель Тольятти Самарской области, обманутый мошенниками, перевел 75 тысяч рублей на счет курганцу. Всего самарчанин лишился 568 тысяч рублей, пытаясь их инвестировать, говорится в материалах дела.

«Прокурор города Тольятти подал иск в суд в интересах потерпевшего. Мужчина лишился 568 тысяч рублей из-за мошенников, которые убедили его заработать на инвестициях и перевести денежные средства на номера разных банковских карт. Было установлено, что один из счетов, на который истец перевел 75 тысяч рублей, принадлежал жителю Курганской области. Прокурор просит взыскать неосновательное обогащение», — сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области.

Помощник прокурора Частоозерского округа поддержал исковые требования. Истец и ответчик не пришли на судебное заседание и не сообщили о причинах своей неявки. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 75 тысяч рублей.

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Житель Тольятти Самарской области, обманутый мошенниками, перевел 75 тысяч рублей на счет курганцу. Всего самарчанин лишился 568 тысяч рублей, пытаясь их инвестировать, говорится в материалах дела. «Прокурор города Тольятти подал иск в суд в интересах потерпевшего. Мужчина лишился 568 тысяч рублей из-за мошенников, которые убедили его заработать на инвестициях и перевести денежные средства на номера разных банковских карт. Было установлено, что один из счетов, на который истец перевел 75 тысяч рублей, принадлежал жителю Курганской области. Прокурор просит взыскать неосновательное обогащение», — сообщается на сайте Петуховского районного суда Курганской области. Помощник прокурора Частоозерского округа поддержал исковые требования. Истец и ответчик не пришли на судебное заседание и не сообщили о причинах своей неявки. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 75 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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