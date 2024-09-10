10 сентября 2024

Трамп и Харрис начали первый раунд теледебатов на телеканале ABC с рукопожатия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. Stock, Дональд Трамп, stock
Трамп на дебатах согласился пожать руку Харрис Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп протянул в ответ руку вице-президенту Камале Харрис перед началом дебатов в рамках предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал ABC.

На видео запечатлены первые мгновения встречи кандидатов. Камала подходит к Трампу и протягивает руку. Бывший президент ответил взаимностью.

Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. В июле действующий глава Штатов Джо Байден снялся с выборов. Свое решение он озвучил вслед за провальными дебатами на канале CNN.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп протянул в ответ руку вице-президенту Камале Харрис перед началом дебатов в рамках предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал ABC. На видео запечатлены первые мгновения встречи кандидатов. Камала подходит к Трампу и протягивает руку. Бывший президент ответил взаимностью. Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. В июле действующий глава Штатов Джо Байден снялся с выборов. Свое решение он озвучил вслед за провальными дебатами на канале CNN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...