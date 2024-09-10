Трамп и Харрис начали первый раунд теледебатов на телеканале ABC с рукопожатия. Видео

11 сентября 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

Трамп на дебатах согласился пожать руку Харрис Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США Дональд Трамп протянул в ответ руку вице-президенту Камале Харрис перед началом дебатов в рамках предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал ABC. На видео запечатлены первые мгновения встречи кандидатов. Камала подходит к Трампу и протягивает руку. Бывший президент ответил взаимностью. Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. В июле действующий глава Штатов Джо Байден снялся с выборов. Свое решение он озвучил вслед за провальными дебатами на канале CNN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп протянул в ответ руку вице-президенту Камале Харрис перед началом дебатов в рамках предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал ABC. На видео запечатлены первые мгновения встречи кандидатов. Камала подходит к Трампу и протягивает руку. Бывший президент ответил взаимностью. Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. В июле действующий глава Штатов Джо Байден снялся с выборов. Свое решение он озвучил вслед за провальными дебатами на канале CNN.