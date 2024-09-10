Трамп на дебатах согласился пожать руку Харрис
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Кандидат в президенты США Дональд Трамп протянул в ответ руку вице-президенту Камале Харрис перед началом дебатов в рамках предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал ABC.
На видео запечатлены первые мгновения встречи кандидатов. Камала подходит к Трампу и протягивает руку. Бывший президент ответил взаимностью.
Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. В июле действующий глава Штатов Джо Байден снялся с выборов. Свое решение он озвучил вслед за провальными дебатами на канале CNN.
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