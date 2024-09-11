Имущество экс-главного нарколога Минздрава РФ Брюна арестовали за мошенничество

11 сентября 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Согласно уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере, имущество Брюна, Якушева и Копорова было арестовано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд арестовал имущество главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах. «На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест», — говорится в документах. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно судебным документам, фигурантам дела запрещено распоряжаться арестованным имуществом. В материалах не уточняется, какое именно имущество арестовано у Брюна, но указано, что у Якушева под арестом находятся земельные участки, жилые и нежилые здания, а также квартира. Арест имущества проведен с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе взыскания штрафа и возможных требований по гражданскому иску. Московский научно-практический центр наркологии признан потерпевшей стороной по делу и может требовать возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора. Это уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года. Ранее Кузьминский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве. По информации, представленной в ходе судебного заседания, в деле также фигурирует еще один обвиняемый, которому также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В суд поступало ходатайство о помещении его под домашний арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал имущество главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах. «На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест», — говорится в документах. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно судебным документам, фигурантам дела запрещено распоряжаться арестованным имуществом. В материалах не уточняется, какое именно имущество арестовано у Брюна, но указано, что у Якушева под арестом находятся земельные участки, жилые и нежилые здания, а также квартира. Арест имущества проведен с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе взыскания штрафа и возможных требований по гражданскому иску. Московский научно-практический центр наркологии признан потерпевшей стороной по делу и может требовать возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора. Это уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года. Ранее Кузьминский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве. По информации, представленной в ходе судебного заседания, в деле также фигурирует еще один обвиняемый, которому также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В суд поступало ходатайство о помещении его под домашний арест.