Имущество экс-главного нарколога Минздрава РФ Брюна арестовали за мошенничество

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Согласно уголовному делу по статье о мошенничестве в особо крупном размере, имущество Брюна, Якушева и Копорова было арестовано Фото:

Суд арестовал имущество главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах.

«На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест», — говорится в документах. Они есть в распоряжении ТАСС.

Согласно судебным документам, фигурантам дела запрещено распоряжаться арестованным имуществом. В материалах не уточняется, какое именно имущество арестовано у Брюна, но указано, что у Якушева под арестом находятся земельные участки, жилые и нежилые здания, а также квартира. Арест имущества проведен с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе взыскания штрафа и возможных требований по гражданскому иску. Московский научно-практический центр наркологии признан потерпевшей стороной по делу и может требовать возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора. Это уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года.

Ранее Кузьминский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве. По информации, представленной в ходе судебного заседания, в деле также фигурирует еще один обвиняемый, которому также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В суд поступало ходатайство о помещении его под домашний арест.

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Суд арестовал имущество главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева и экс-главу Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах. «На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе Якушева, Копорова, наложен арест», — говорится в документах. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно судебным документам, фигурантам дела запрещено распоряжаться арестованным имуществом. В материалах не уточняется, какое именно имущество арестовано у Брюна, но указано, что у Якушева под арестом находятся земельные участки, жилые и нежилые здания, а также квартира. Арест имущества проведен с целью обеспечения исполнения приговора, в том числе взыскания штрафа и возможных требований по гражданскому иску. Московский научно-практический центр наркологии признан потерпевшей стороной по делу и может требовать возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора. Это уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года. Ранее Кузьминский суд Москвы принял решение об отправке под домашний арест Евгения Брюна по обвинению в мошенничестве. По информации, представленной в ходе судебного заседания, в деле также фигурирует еще один обвиняемый, которому также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В суд поступало ходатайство о помещении его под домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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