Экс-внештатного нарколога Минздрава отправили под домашний арест

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Приговор по Казанцеву. Екатеринбург, арест, суд, наручники, задержание
Обвиняемого в деле по мошенничеству в особо крупном размере отправили под домашний арест Фото:

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Это передает корреспондент ТАСС, с заседания суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — передает слова судьи корреспондент агентства. Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

Сообщается, что в деле имеется еще один фигурант. Ему также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В суд по делу экс-нарколога ранее поступало ходатайство, с обращением отправить его под домашний арест.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Евгений Брюн уже не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Ранее он был задержан в Москве.

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Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Это передает корреспондент ТАСС, с заседания суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — передает слова судьи корреспондент агентства. Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сообщается, что в деле имеется еще один фигурант. Ему также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В суд по делу экс-нарколога ранее поступало ходатайство, с обращением отправить его под домашний арест. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Евгений Брюн уже не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Ранее он был задержан в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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