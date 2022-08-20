Экс-внештатного нарколога Минздрава отправили под домашний арест

20 августа 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Обвиняемого в деле по мошенничеству в особо крупном размере отправили под домашний арест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Это передает корреспондент ТАСС, с заседания суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — передает слова судьи корреспондент агентства. Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сообщается, что в деле имеется еще один фигурант. Ему также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В суд по делу экс-нарколога ранее поступало ходатайство, с обращением отправить его под домашний арест. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Евгений Брюн уже не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Ранее он был задержан в Москве.

Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Это передает корреспондент ТАСС, с заседания суда. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 октября», — передает слова судьи корреспондент агентства. Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сообщается, что в деле имеется еще один фигурант. Ему также предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В суд по делу экс-нарколога ранее поступало ходатайство, с обращением отправить его под домашний арест. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Евгений Брюн уже не является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава РФ. Ранее он был задержан в Москве.