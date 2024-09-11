Харрис призналась в передаче Зеленскому секретных данных до начала СВО. Видео

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Харрис виделась с Зеленским за несколько дней до начала СВО
Харрис виделась с Зеленским за несколько дней до начала СВО Фото:

Накануне начала СВО кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским и предоставила ему американские разведданные для его защиты. Об этом она рассказала после дебатов с кандидатом на пост президента от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Я поделилась с Зеленским американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — передает слова Харрис телеканал ABC. Она добавила, что ее встреча с украинским лидером прошла за несколько дней до начала специальной военной операции.

Также известно, что Камала Харрис за неделю до начала спецоперации на Украине отказалась передать Киеву оружие и вводить санкции против Москвы. Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции в феврале 2022 года просил Харрис о помощи, но она отвергла его предложения.

На конференции она играла ключевую роль в координации ответных мер Европы на действия России, но ее общение с Зеленским было формальным. Июльский визит в Киев подтвердил напряженные отношения с украинским лидером, который воспринял ее сочувствие как неискреннее, передает «Ридус».

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Накануне начала СВО кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским и предоставила ему американские разведданные для его защиты. Об этом она рассказала после дебатов с кандидатом на пост президента от Республиканской партии Дональдом Трампом. «Я поделилась с Зеленским американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — передает слова Харрис телеканал ABC. Она добавила, что ее встреча с украинским лидером прошла за несколько дней до начала специальной военной операции. Также известно, что Камала Харрис за неделю до начала спецоперации на Украине отказалась передать Киеву оружие и вводить санкции против Москвы. Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции в феврале 2022 года просил Харрис о помощи, но она отвергла его предложения. На конференции она играла ключевую роль в координации ответных мер Европы на действия России, но ее общение с Зеленским было формальным. Июльский визит в Киев подтвердил напряженные отношения с украинским лидером, который воспринял ее сочувствие как неискреннее, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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