Накануне начала СВО кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским и предоставила ему американские разведданные для его защиты. Об этом она рассказала после дебатов с кандидатом на пост президента от Республиканской партии Дональдом Трампом.
«Я поделилась с Зеленским американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — передает слова Харрис телеканал ABC. Она добавила, что ее встреча с украинским лидером прошла за несколько дней до начала специальной военной операции.
Также известно, что Камала Харрис за неделю до начала спецоперации на Украине отказалась передать Киеву оружие и вводить санкции против Москвы. Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции в феврале 2022 года просил Харрис о помощи, но она отвергла его предложения.
На конференции она играла ключевую роль в координации ответных мер Европы на действия России, но ее общение с Зеленским было формальным. Июльский визит в Киев подтвердил напряженные отношения с украинским лидером, который воспринял ее сочувствие как неискреннее, передает «Ридус».
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