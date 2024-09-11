ВСУ в Курской области открыли огонь по бежавшим через поля мирным жителям

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ВСУ открыли огонь вслед мирным жителям, убегающим через поля, пишет РИА Новости
ВСУ открыли огонь вслед мирным жителям, убегающим через поля, пишет РИА Новости Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные обстреляли мирных жителей. Люди пытались бежать от боевых действий через поля. 

«На видео видна группа из 10-12 мирных жителей, убегающих по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. Видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что видео снял разведывательный дрон ВС РФ.

Кадры были впервые обнародованы только сейчас, поскольку военнослужащие находились в окружении до этого момента. В ходе обстрела мирных жителей также были зафиксированы два громких взрыва.

Официальные лица России утверждают, что украинские военные получили приказ расстреливать мирных жителей в Курской области. В частности об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также рассказал, что у него имеются фотографии в качестве доказательства того, что ВСУ расстреливают жителей в Курской области в упор, передает Pravda.Ru.

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Украинские военные обстреляли мирных жителей. Люди пытались бежать от боевых действий через поля.  «На видео видна группа из 10-12 мирных жителей, убегающих по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. Видна стрельба украинского БМП по разбегающимся людям», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что видео снял разведывательный дрон ВС РФ. Кадры были впервые обнародованы только сейчас, поскольку военнослужащие находились в окружении до этого момента. В ходе обстрела мирных жителей также были зафиксированы два громких взрыва. Официальные лица России утверждают, что украинские военные получили приказ расстреливать мирных жителей в Курской области. В частности об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также рассказал, что у него имеются фотографии в качестве доказательства того, что ВСУ расстреливают жителей в Курской области в упор, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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