Что известно о диверсии в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге выясняют причины взрыва, прогремевшего возле воинской части

11 сентября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Неизвестные привели взрывной механизм в действие с помощью таймера (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ранним утром прозвучал взрыв, который — предположительно — стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. О самом главном, что известно к этому часу, — в заметке URA.RU. Хлопок прозвучал ранним утром на улице Крауля недалеко от войсковой части Росгвардии. Там же рядом ведется стройка жилого комплекса «Янтарная долина» и стоят гаражи. В результате ЧП один человек получил ранения, три автомобиля — повреждения. На место ЧП были стянуты экстренные службы разных силовых ведомств, также над районом кружил вертолет. Движение на улице Крауля было частично перекрыто. Жильцы близлежащего района подтвердили корреспонденту, что слышали громкий хлопок. «Понаехало много машин МЧС и других спецслужб. Что произошло — непонятно», — сказали люди. Предположительно, случилась диверсия. По словам источника URA.RU, возле воинской части сработало какое-то устройство. По неподтвержденным данным, механизм был приведен в действие благодаря установленному таймеру. К моменту приезда силовиков никого подозрительного на месте обнаружить не удалось. Вероятных диверсантов ищут. Рабочие близлежащей стройки заявили, что, по их информации, произошла не диверсия, а проходили учения. Такую же информацию дают некоторые telegram-каналы со ссылкой на Росгвардию. Представители ведомства заявили URA.RU, что никаких тренировок не проводили. В пользу вероятной диверсии говорят и пятна крови, которые корреспондент URA.RU заметил на месте ЧП. Представители свердловского УФСБ от комментария воздерживаются. На месте предполагаемой диверсии корреспондент обнаружил следы крови Фото: Сергей Бодров © URA.RU Также на месте ЧП видны осколки стекла Фото: Сергей Бодров © URA.RU Рядом с местом возможной диверсии стоят воинская часть и гаражи Фото: Сергей Бодров © URA.RU Один человек пострадал, и три машины повреждены Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ранним утром прозвучал взрыв, который — предположительно — стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. О самом главном, что известно к этому часу, — в заметке URA.RU. Хлопок прозвучал ранним утром на улице Крауля недалеко от войсковой части Росгвардии. Там же рядом ведется стройка жилого комплекса «Янтарная долина» и стоят гаражи. В результате ЧП один человек получил ранения, три автомобиля — повреждения. На место ЧП были стянуты экстренные службы разных силовых ведомств, также над районом кружил вертолет. Движение на улице Крауля было частично перекрыто. Жильцы близлежащего района подтвердили корреспонденту, что слышали громкий хлопок. «Понаехало много машин МЧС и других спецслужб. Что произошло — непонятно», — сказали люди. Предположительно, случилась диверсия. По словам источника URA.RU, возле воинской части сработало какое-то устройство. По неподтвержденным данным, механизм был приведен в действие благодаря установленному таймеру. К моменту приезда силовиков никого подозрительного на месте обнаружить не удалось. Вероятных диверсантов ищут. Рабочие близлежащей стройки заявили, что, по их информации, произошла не диверсия, а проходили учения. Такую же информацию дают некоторые telegram-каналы со ссылкой на Росгвардию. Представители ведомства заявили URA.RU, что никаких тренировок не проводили. В пользу вероятной диверсии говорят и пятна крови, которые корреспондент URA.RU заметил на месте ЧП. Представители свердловского УФСБ от комментария воздерживаются.