10 сентября 2024

Диверсанты, устроившие взрыв в Екатеринбурге, скрылись. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, военные, патроны, оружие, вооружение, амуниция, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
Предположительно, хлопок стал делом рук диверсантов Фото:

Предполагаемые диверсанты, из-за которых в Екатеринбурге пострадал один человек и три машины, скрылись с места происшествия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Предположительно, это дело рук диверсантов. Они пока не задержаны, с места происшествия скрылись», — коротко сказал собеседник агентства.

Взрыв прозвучал в гаражном кооперативе Верх-Исетского района — недалеко от стройки ЖК «Янтарная долина». Один человек пострадал, он доставлен в больницу, также повреждения получили три автомобиля. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают силовики. Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.

Место, где был слышен хлопок
Место, где был слышен хлопок
Фото:

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Предполагаемые диверсанты, из-за которых в Екатеринбурге пострадал один человек и три машины, скрылись с места происшествия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Предположительно, это дело рук диверсантов. Они пока не задержаны, с места происшествия скрылись», — коротко сказал собеседник агентства. Взрыв прозвучал в гаражном кооперативе Верх-Исетского района — недалеко от стройки ЖК «Янтарная долина». Один человек пострадал, он доставлен в больницу, также повреждения получили три автомобиля. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают силовики. Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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