Предполагаемые диверсанты, из-за которых в Екатеринбурге пострадал один человек и три машины, скрылись с места происшествия. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Предположительно, это дело рук диверсантов. Они пока не задержаны, с места происшествия скрылись», — коротко сказал собеседник агентства.
Взрыв прозвучал в гаражном кооперативе Верх-Исетского района — недалеко от стройки ЖК «Янтарная долина». Один человек пострадал, он доставлен в больницу, также повреждения получили три автомобиля. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают силовики. Движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыто.
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