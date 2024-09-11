Харрис пригрозила Трампу, что Путин может съесть его на обед

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пригрозила своему оппоненту от Республиканской партии Дональду Трампу, заявив, что президент России Владимир Путин может «съесть его на обед». Она также задала вопрос, почему Трамп не объяснит американцам, насколько быстро он готов сдаться ради дружбы с Путиным.
«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцам польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с Путиным, который съел бы вас на обед», — передает слова Харрис РБК. Она отметила, что если бы Трамп оставался президентом, Путин уже «сидел бы в Киеве».
Харрис считает, что республиканец мог бы быстро завершить конфликт, но это означало бы «сдачу позиций». Во время дебатов она подчеркнула, что европейские союзники США были рады победе президента США Джо Байдена на выборах 2020 года и поддерживают военную помощь Украине.
Дональд Трамп ранее заявлял о намерении завершить конфликт на Украине. Он хочет провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Трамп подчеркнул, что знает обоих и они его уважают. Он также указал на отсутствие усилий со стороны текущей администрации США для снижения эскалации конфликта. Республиканец также пообещал быстро решить вопрос, если его выберут, даже до начала его президентства, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.