Орбакайте озвучила самую большую мечту Пугачевой

Орбакайте: Пугачева больше всего мечтает о встрече с родными в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Больше всего Пугачева мечтает о встрече с близкими, заявила Орбакайте Фото:

После своего переезда в Израиль, певица Алла Пугачева больше всего мечтает встретиться со своими близкими в Москве. Об этом сообщила артистка, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, живущая в США.

«Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома», — заявила Орбакайте в интервью RTVI. Она добавила, что сейчас они с родными живут в разных странах, что ранее, по ее словам, даже невозможно было представить.

Ранее Примадонна посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. В своем посте, который позже был удален, она выразила удивление и поинтересовалась о наличии лишнего билета на мероприятие, о котором она якобы не знала. Предполагаемое возвращение Аллы Пугачевой на эстраду вызвало бурную реакцию среди поклонников и зрителей. Некоторые из них выразили протест, заявив, что больше не желают слушать ее музыку из-за ее политических взглядов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После своего переезда в Израиль, певица Алла Пугачева больше всего мечтает встретиться со своими близкими в Москве. Об этом сообщила артистка, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, живущая в США. «Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома», — заявила Орбакайте в интервью RTVI. Она добавила, что сейчас они с родными живут в разных странах, что ранее, по ее словам, даже невозможно было представить. Ранее Примадонна посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. В своем посте, который позже был удален, она выразила удивление и поинтересовалась о наличии лишнего билета на мероприятие, о котором она якобы не знала. Предполагаемое возвращение Аллы Пугачевой на эстраду вызвало бурную реакцию среди поклонников и зрителей. Некоторые из них выразили протест, заявив, что больше не желают слушать ее музыку из-за ее политических взглядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...