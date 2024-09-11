Орбакайте озвучила самую большую мечту Пугачевой

Орбакайте: Пугачева больше всего мечтает о встрече с родными в Москве

11 сентября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Больше всего Пугачева мечтает о встрече с близкими, заявила Орбакайте Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. После своего переезда в Израиль, певица Алла Пугачева больше всего мечтает встретиться со своими близкими в Москве. Об этом сообщила артистка, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, живущая в США. «Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома», — заявила Орбакайте в интервью RTVI. Она добавила, что сейчас они с родными живут в разных странах, что ранее, по ее словам, даже невозможно было представить. Ранее Примадонна посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. В своем посте, который позже был удален, она выразила удивление и поинтересовалась о наличии лишнего билета на мероприятие, о котором она якобы не знала. Предполагаемое возвращение Аллы Пугачевой на эстраду вызвало бурную реакцию среди поклонников и зрителей. Некоторые из них выразили протест, заявив, что больше не желают слушать ее музыку из-за ее политических взглядов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После своего переезда в Израиль, певица Алла Пугачева больше всего мечтает встретиться со своими близкими в Москве. Об этом сообщила артистка, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, живущая в США. «Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе. Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома», — заявила Орбакайте в интервью RTVI. Она добавила, что сейчас они с родными живут в разных странах, что ранее, по ее словам, даже невозможно было представить. Ранее Примадонна посмеялась над слухами о своем предстоящем концерте в Москве. В своем посте, который позже был удален, она выразила удивление и поинтересовалась о наличии лишнего билета на мероприятие, о котором она якобы не знала. Предполагаемое возвращение Аллы Пугачевой на эстраду вызвало бурную реакцию среди поклонников и зрителей. Некоторые из них выразили протест, заявив, что больше не желают слушать ее музыку из-за ее политических взглядов.