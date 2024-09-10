В Копейске жители обвинили детские сады в засоре канализации

11 сентября 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

После прочистки канализации засор образовался за считанные дни Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жители новых микрорайонов обвинили сотрудников детских садов в засоре канализации, который привел к выходу содержимого на поверхность. После трудоемкой прочистки колодцев засор образовался снова в считанные дни, сантехники извлекают килограммы влажных салфеток, сообщили URA.RU местные жители. «После трудоемкой прочистки колодцев вода ушла, но спустя несколько дней снова хлынула из канализации. Мало того, что мы вынуждены уже несколько недель нюхать запахи фекалий, из-за воды на газонах начали размножаться комары, они тучами летят в квартиры. Думаю, проблема в двух детских садах, так как сантехники достали кучу синтетических влажных салфеток, которые используются для гигиены детей», — рассказала URA.RU Светлана А. Женщина уточнила, что живет в многоквартирном доме уже 14 лет и до строительства детских садов проблем с канализацией не было. Она с соседями убеждена, что сотрудники садиков используют для гигиены детей влажные салфетки, после чего выбрасывают их в канализацию. «Маленькие дети ходят в горшок, нянечки проводят гигиенические процедуры и салфетки вместе с содержимым горшка отправляют в унитаз. Хочу отметить, что я живу в доме уже 14 лет и таких проблем никогда не было. Эти проблемы начались тогда, когда построили детские сады», — добавила местная жительница. URA.RU направило запрос руководству детского сада об использовании влажных салфеток для гигиены детей. К моменту публикации материала ответ на него не поступал. Жители квартала новостроек в центре Копейска пожаловались на то, что уже два месяца по улице течет река фекалий. Сантехники прочищают колодец за колодцем, однако это дает лишь временный результат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жители новых микрорайонов обвинили сотрудников детских садов в засоре канализации, который привел к выходу содержимого на поверхность. После трудоемкой прочистки колодцев засор образовался снова в считанные дни, сантехники извлекают килограммы влажных салфеток, сообщили URA.RU местные жители. «После трудоемкой прочистки колодцев вода ушла, но спустя несколько дней снова хлынула из канализации. Мало того, что мы вынуждены уже несколько недель нюхать запахи фекалий, из-за воды на газонах начали размножаться комары, они тучами летят в квартиры. Думаю, проблема в двух детских садах, так как сантехники достали кучу синтетических влажных салфеток, которые используются для гигиены детей», — рассказала URA.RU Светлана А. Женщина уточнила, что живет в многоквартирном доме уже 14 лет и до строительства детских садов проблем с канализацией не было. Она с соседями убеждена, что сотрудники садиков используют для гигиены детей влажные салфетки, после чего выбрасывают их в канализацию. «Маленькие дети ходят в горшок, нянечки проводят гигиенические процедуры и салфетки вместе с содержимым горшка отправляют в унитаз. Хочу отметить, что я живу в доме уже 14 лет и таких проблем никогда не было. Эти проблемы начались тогда, когда построили детские сады», — добавила местная жительница. URA.RU направило запрос руководству детского сада об использовании влажных салфеток для гигиены детей. К моменту публикации материала ответ на него не поступал. Жители квартала новостроек в центре Копейска пожаловались на то, что уже два месяца по улице течет река фекалий. Сантехники прочищают колодец за колодцем, однако это дает лишь временный результат.