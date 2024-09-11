ВСУ открыли огонь по мирным жителям в Курской области: карта СВО 11 сентября

Мирные жители Курской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ, когда пытались эвакуироваться от боевых действий. В это же время ВС РФ продолжают операцию по вытеснению украинских сил с территории региона. Продвижение российских войск наблюдается как на курском направлении, так и на других участках фронта. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU.
Курская область
Украинские военные обстреляли мирных жителей, которые пытались убежать от боевых действий. На видео, снятом российским разведывательным дроном, видно, как 10-12 человек бегут в сторону деревни Новоивановка под огнем украинского БМП. В ходе обстрела также произошли два громких взрыва.
Армия России начала контрнаступательные действия на западном фланге вклинения противника, что позволяет сокращать зону контроля ВСУ у границы. Подразделения 51 парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты, при поддержке авиации и артиллерии, успешно продвинулись в районе населенных пунктов Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Снагость и Апанасовка. Ведутся бои за Викторовку. В то же время противник сохранял активность в Суджанском районе, где шли встречные бои у Черкасской Конопельки, Камышевки, Марьевки и Борок.
Торецкое направление
Продолжаются наступательные действия в самом Торецке и по направлению к населенному пункту Кирово (Пивничное). Армия России намерена закрепиться в этом регионе и предотвратить дальнейшие попытки противника укрепить свои позиции.
Покровское направление
В районе Гродовки продолжается наступление российской армии, которая установила флаг над Гродовским детским садом и продолжает штурмовые действия вдоль улицы Казацкая. В то же время, ВС России обходят Украинск с севера, и противнику приходится перебрасывать элитные части для стабилизации фронта.
Южнодонецкое направление
Сообщается о взятии ВС РФ Красногоровки и Водяного. В честь этого события министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления 5-й отдельной мотострелковой бригады и 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Херсонская область
Обстрелам и атакам ВСУ подверглись населенные пункты Алешки, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая (Большая) Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Новая Маячка и Саги. В Голой Пристани пострадали трое местных жителей, в числе которых 84-летняя женщина, 68-летний мужчина и 20-летний молодой человек.
Часовоярское направление
Изменений на линии соприкосновения не отмечено. Продолжаются бои в восточной части Часова Яра и на флангах, где российские войска пытаются укрепить свои позиции.
Харьковское направление
Ситуация стабильна, продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого. Продвижений с обеих сторон не наблюдается.
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