10 сентября 2024

Жителя ХМАО оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом
Югорчанина оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом Фото:

Транспортная прокуратура оштрафовала югорчанина за запуск квадрокоптера над Сургутом. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«В августе 2024 года гражданин запустил квадрокоптер над территорией г. Сургута ХМАО-Югры и осуществлял управление данным воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации в органе Росавиации. По постановлению транспортного прокурора гражданин привлечен к административной ответственности. Назначено наказание в виде штрафа», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей поселка Барсово Сургутского района напугал беспилотник, который летал над поселением. Оказалось, БПЛА занимался научным исследованием местности.

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Транспортная прокуратура оштрафовала югорчанина за запуск квадрокоптера над Сургутом. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «В августе 2024 года гражданин запустил квадрокоптер над территорией г. Сургута ХМАО-Югры и осуществлял управление данным воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации в органе Росавиации. По постановлению транспортного прокурора гражданин привлечен к административной ответственности. Назначено наказание в виде штрафа», — следует из сообщения. Ранее URA.RU сообщало, что жителей поселка Барсово Сургутского района напугал беспилотник, который летал над поселением. Оказалось, БПЛА занимался научным исследованием местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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