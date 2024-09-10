Жителя ХМАО оштрафовали за запуск квадрокоптера над городом

Транспортная прокуратура оштрафовала югорчанина за запуск квадрокоптера над Сургутом. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«В августе 2024 года гражданин запустил квадрокоптер над территорией г. Сургута ХМАО-Югры и осуществлял управление данным воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации в органе Росавиации. По постановлению транспортного прокурора гражданин привлечен к административной ответственности. Назначено наказание в виде штрафа», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей поселка Барсово Сургутского района напугал беспилотник, который летал над поселением. Оказалось, БПЛА занимался научным исследованием местности.
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