В Златоусте выбрали замену депутату, выпавшему из окна

На довыборах депутата по округу № 18 в Златоусте (Челябинская область) победил выдвиженец «Единой России» Денис Рылин. Он займет место Владислава Волкова, который скончался прошлым летом, выпав из окна.
«Выборы выиграл Денис Рылин. Он набрал большинство голосов, обойдя представителя КПРФ Геннадия Гонова и самовыдвиженца Константина Гладышева», — сообщили в облизбиркоме.
Рылин 45 лет. Он работает заместителем директора компании «Уралстар», занимающейся грузоперевозками.
Окончание срока полномочий шестого созыва горсобрания — в сентябре 2025 года. Таким образом Рылину, выбранному 8 сентября, остается работать год. Однако в случае хорошей работы у него будут высокие шансы на переизбрание в новый созыв собрания.
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