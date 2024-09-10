«Слышали сильный взрыв»: очевидцы рассказали о диверсии у воинской части в Екатеринбурге

Очевидцы услышали сильный взрыв на ВИЗе в Екатеринбурге

11 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

ЧП произошло рядом с воинской частью на улице Крауля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге произошла диверсия рядом с воинской частью Очевидцы слышали сильный взрыв на улице Крауля в Екатеринбурге недалеко от воинской части, где, предположительно, произошла диверсия. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок. «Сотрудники СК не пропускали нас на работу. Они не уточняли, когда пропустят нас. Некоторые [очевидцы] говорили, что слышали очень сильный взрыв. Они видели три реанимации, но машины быстро уехали. Вертолет летал. На месте происшествия было много силовиков, пожарные работали. Что именно взорвалось, непонятно. Но возле ангара следователи что-то искали в траве. Они нас отгоняли в сторону», — сказала собеседница агентства. По словам второго очевидца, с места ЧП на эвакуаторах увезли три машины. Их обтянули пленкой, поверх которой была накинута маскировочная сетка. Автомобили заметили на Пермском тракте. Возле воинской части корреспондент URA.RU заметил осколки и пятна, похожие на кровь. ЧП произошло в шесть утра. По неофициальным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось рядом с воинской частью и гаражным кооперативом. Один человек получил ранения, три автомобиля повреждены. После случившегося сотрудников компаний, расположенных рядом, отпустили домой. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы слышали сильный взрыв на улице Крауля в Екатеринбурге недалеко от воинской части, где, предположительно, произошла диверсия. Об этом URA.RU рассказала одна из горожанок. «Сотрудники СК не пропускали нас на работу. Они не уточняли, когда пропустят нас. Некоторые [очевидцы] говорили, что слышали очень сильный взрыв. Они видели три реанимации, но машины быстро уехали. Вертолет летал. На месте происшествия было много силовиков, пожарные работали. Что именно взорвалось, непонятно. Но возле ангара следователи что-то искали в траве. Они нас отгоняли в сторону», — сказала собеседница агентства. По словам второго очевидца, с места ЧП на эвакуаторах увезли три машины. Их обтянули пленкой, поверх которой была накинута маскировочная сетка. Автомобили заметили на Пермском тракте. Возле воинской части корреспондент URA.RU заметил осколки и пятна, похожие на кровь. ЧП произошло в шесть утра. По неофициальным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось рядом с воинской частью и гаражным кооперативом. Один человек получил ранения, три автомобиля повреждены. После случившегося сотрудников компаний, расположенных рядом, отпустили домой. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн.