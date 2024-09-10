Екатеринбуржцев распустили по домам после диверсии у воинской части

Работников некоторых компаний, расположенных на улице Крауля в Екатеринбурге, — рядом с местом, где утром прозвучал взрыв, отпустили домой. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц.
«Рядом с [воинской частью] есть автосервисы и различные фирмы. Одна, к примеру, занимается производством светофоров и контроллеров. Знаю, что почти везде сотрудников отпустили по домам. Некоторые уже уходили из офисов, потому что пришли на работу еще до случившегося», — сказала собеседница агентства.
О ЧП стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. Их увезли на эвакуаторах в сторону Пермского тракта. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн.
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