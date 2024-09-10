10 сентября 2024

Екатеринбуржцев распустили по домам после диверсии у воинской части

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Янтарный, возле которого произошла диверсия. Екатеринбург , строительство, стройка, жк янтарный
ЧП произошло на улице Крауля: рядом со стройкой и воинской частью Фото:
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В Екатеринбурге произошла диверсия рядом с воинской частью

Работников некоторых компаний, расположенных на улице Крауля в Екатеринбурге, — рядом с местом, где утром прозвучал взрыв, отпустили домой. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц.

«Рядом с [воинской частью] есть автосервисы и различные фирмы. Одна, к примеру, занимается производством светофоров и контроллеров. Знаю, что почти везде сотрудников отпустили по домам. Некоторые уже уходили из офисов, потому что пришли на работу еще до случившегося», — сказала собеседница агентства.

О ЧП стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. Их увезли на эвакуаторах в сторону Пермского тракта. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн.

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Работников некоторых компаний, расположенных на улице Крауля в Екатеринбурге, — рядом с местом, где утром прозвучал взрыв, отпустили домой. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц. «Рядом с [воинской частью] есть автосервисы и различные фирмы. Одна, к примеру, занимается производством светофоров и контроллеров. Знаю, что почти везде сотрудников отпустили по домам. Некоторые уже уходили из офисов, потому что пришли на работу еще до случившегося», — сказала собеседница агентства. О ЧП стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. Их увезли на эвакуаторах в сторону Пермского тракта. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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