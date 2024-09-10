Екатеринбуржцев распустили по домам после диверсии у воинской части

11 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на улице Крауля: рядом со стройкой и воинской частью Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге произошла диверсия рядом с воинской частью Работников некоторых компаний, расположенных на улице Крауля в Екатеринбурге, — рядом с местом, где утром прозвучал взрыв, отпустили домой. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц. «Рядом с [воинской частью] есть автосервисы и различные фирмы. Одна, к примеру, занимается производством светофоров и контроллеров. Знаю, что почти везде сотрудников отпустили по домам. Некоторые уже уходили из офисов, потому что пришли на работу еще до случившегося», — сказала собеседница агентства. О ЧП стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. Их увезли на эвакуаторах в сторону Пермского тракта. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работников некоторых компаний, расположенных на улице Крауля в Екатеринбурге, — рядом с местом, где утром прозвучал взрыв, отпустили домой. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из сотрудниц. «Рядом с [воинской частью] есть автосервисы и различные фирмы. Одна, к примеру, занимается производством светофоров и контроллеров. Знаю, что почти везде сотрудников отпустили по домам. Некоторые уже уходили из офисов, потому что пришли на работу еще до случившегося», — сказала собеседница агентства. О ЧП стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, взрыв стал результатом диверсии. Происшествие случилось вблизи воинской части и гаражного кооператива. Один человек получил ранения и три автомобиля были повреждены. Их увезли на эвакуаторах в сторону Пермского тракта. За ходом событий агентство следит в режиме онлайн.