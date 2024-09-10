10 сентября 2024

Число рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ увеличат втрое

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Количество вылетов увеличат до 11 раз в неделю Фото:

Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С октября 2024-го самолеты будут летать 11 раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«С октября количество рейсов в неделю достигнет семи, а в рамках зимнего расписания, то есть с конца октября, вырастет до 11 вылетов», — следует из сообщения. На данный момент авиакомпания осуществляет всего четыре вылета за одну неделю.

Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны. Посадочные билеты можно будет получить сразу в Кольцово. В арабском городе туристам не придется получать и снова сдавать багаж.

Ранее URA.RU сообщало, что американский туроператор запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Камбоджу. Первое судно вылетит в ноябре. Предполагается, что рейсы будут отправлять раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.

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Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С октября 2024-го самолеты будут летать 11 раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «С октября количество рейсов в неделю достигнет семи, а в рамках зимнего расписания, то есть с конца октября, вырастет до 11 вылетов», — следует из сообщения. На данный момент авиакомпания осуществляет всего четыре вылета за одну неделю. Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны. Посадочные билеты можно будет получить сразу в Кольцово. В арабском городе туристам не придется получать и снова сдавать багаж. Ранее URA.RU сообщало, что американский туроператор запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Камбоджу. Первое судно вылетит в ноябре. Предполагается, что рейсы будут отправлять раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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