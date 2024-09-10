Число рейсов из Екатеринбурга в ОАЭ увеличат втрое

Арабская авиакомпания Air Arabia почти втрое увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ). С октября 2024-го самолеты будут летать 11 раз в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«С октября количество рейсов в неделю достигнет семи, а в рамках зимнего расписания, то есть с конца октября, вырастет до 11 вылетов», — следует из сообщения. На данный момент авиакомпания осуществляет всего четыре вылета за одну неделю.
Через Шарджу пассажиры смогут отправиться в Мумбаи (Индия), Милан (Италия), Афины (Греция) и другие страны. Посадочные билеты можно будет получить сразу в Кольцово. В арабском городе туристам не придется получать и снова сдавать багаж.
Ранее URA.RU сообщало, что американский туроператор запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Камбоджу. Первое судно вылетит в ноябре. Предполагается, что рейсы будут отправлять раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines.
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