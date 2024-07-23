В Екатеринбурге запустят прямые авиарейсы в Камбоджу

Программу планируют запустить осенью
В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре 2024-го американский туроператор запустит рейсы в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
"Туроператор One Click Travel планирует запустить программу в эту страну в ноябре. Предполагается, что летать будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines", — следует из сообщения.
На зимний туристический сезон 2024-2025 для свердловчан запустят прямые рейсы в Гоа. Время в пути составит около семи часов. Из Кольцово запланировано три частоты полетов в неделю.
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