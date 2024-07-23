23 июля 2024

В Екатеринбурге запустят прямые авиарейсы в Камбоджу

© Служба новостей «URA.RU»
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Программу планируют запустить осенью
Программу планируют запустить осенью Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре 2024-го американский туроператор запустит рейсы в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

"Туроператор One Click Travel планирует запустить программу в эту страну в ноябре. Предполагается, что летать будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines", — следует из сообщения.

На зимний туристический сезон 2024-2025 для свердловчан запустят прямые рейсы в Гоа. Время в пути составит около семи часов. Из Кольцово запланировано три частоты полетов в неделю.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово в ноябре 2024-го американский туроператор запустит рейсы в Камбоджу (Юго-Восточная Азия). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. "Туроператор One Click Travel планирует запустить программу в эту страну в ноябре. Предполагается, что летать будут раз в 10 дней на самолетах SCAT Airlines", — следует из сообщения. На зимний туристический сезон 2024-2025 для свердловчан запустят прямые рейсы в Гоа. Время в пути составит около семи часов. Из Кольцово запланировано три частоты полетов в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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