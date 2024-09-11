В Госдуме резко ответили Байдену на призывы ударить по России

Депутат Шеремет назвал Байдена неадекватным после его слов об ударах по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден показывает полную неадекватность, заявил Шеремет
Байден показывает полную неадекватность, заявил Шеремет Фото:
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В Госдуме резко отреагировали на призывы президента США Джо Байдена нанести удары по России. Депутат Михаил Шеремет считает, что такие высказывания свидетельствуют о неадекватности американского лидера.

«Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что обсуждение ударов по России свидетельствует о серьезной угрозе. Депутат считает, что Байден хочет разрушить мирное сосуществование.

Шеремет призвал американцев избавиться от президента, чтобы избежать глобального конфликта, и подчеркнул, что у агрессии есть пределы. Также он отметил, что использование дальнобойного оружия заставит Россию принять меры для защиты своих территорий и граждан.

Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на нанесение ударов по целям на территории России с использованием дальнобойного оружия. Украинский лидер Владимир Зеленский еще весной этого года начал выступать с призывами к НАТО разрешить Украине применять западные ракеты для ударов по российским объектам. Как такое изменение в политике может повлиять на ситуацию в России — подробно в материале URA.RU.

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В Госдуме резко отреагировали на призывы президента США Джо Байдена нанести удары по России. Депутат Михаил Шеремет считает, что такие высказывания свидетельствуют о неадекватности американского лидера. «Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что обсуждение ударов по России свидетельствует о серьезной угрозе. Депутат считает, что Байден хочет разрушить мирное сосуществование. Шеремет призвал американцев избавиться от президента, чтобы избежать глобального конфликта, и подчеркнул, что у агрессии есть пределы. Также он отметил, что использование дальнобойного оружия заставит Россию принять меры для защиты своих территорий и граждан. Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на нанесение ударов по целям на территории России с использованием дальнобойного оружия. Украинский лидер Владимир Зеленский еще весной этого года начал выступать с призывами к НАТО разрешить Украине применять западные ракеты для ударов по российским объектам. Как такое изменение в политике может повлиять на ситуацию в России — подробно в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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