В Госдуме резко ответили Байдену на призывы ударить по России

В Госдуме резко отреагировали на призывы президента США Джо Байдена нанести удары по России. Депутат Михаил Шеремет считает, что такие высказывания свидетельствуют о неадекватности американского лидера.
«Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что обсуждение ударов по России свидетельствует о серьезной угрозе. Депутат считает, что Байден хочет разрушить мирное сосуществование.
Шеремет призвал американцев избавиться от президента, чтобы избежать глобального конфликта, и подчеркнул, что у агрессии есть пределы. Также он отметил, что использование дальнобойного оружия заставит Россию принять меры для защиты своих территорий и граждан.
Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на нанесение ударов по целям на территории России с использованием дальнобойного оружия. Украинский лидер Владимир Зеленский еще весной этого года начал выступать с призывами к НАТО разрешить Украине применять западные ракеты для ударов по российским объектам. Как такое изменение в политике может повлиять на ситуацию в России — подробно в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.