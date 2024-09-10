Запад может разрешить удары ВСУ по России: Байден признал дискуссии вокруг запрета

Байден признался в работе по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России

11 сентября 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Украина просит страны Запада разрешить наносить удары вглубь России Фото: Marine Corps Lance Cpl. Dean Gurule / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден признался, что ведется работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием. Украинский лидер Владимир Зеленский еще весной начал просить НАТО разрешить ему бить по РФ западными ракетами. О том, как снятие запрета на удары может отразиться на РФ — в материале URA.RU. Зеленский начал молить страны НАТО в конце весны О том, чтобы наносить удары вглубь России, Зеленский начал умолять НАТО еще в мае 2024 года. Против этого выступили Италия, Испания и Бельгия. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что их страна работает «ради мира». Снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны. Австрия и США сомневались в идее Зеленского. Владимир Зеленский с весны умоляет НАТО разрешить ему наносить удары по РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Последняя серьезная попытка Украины повлиять на Запад В августе сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США. Во время этой встречи они планировали убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России, однако, к каким-либо результатам эта попытка не привела. Зачем Киеву это нужно Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина добивается снятия ограничений на удары по России из-за плачевной ситуации на фронте. По ее словам, киевский режим взялся за продвижение «нового плана», продолжая «упрашивать Запад снять запрет». Украина добивается снятия запрета из-за плачевной ситуации на фронте Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones Партнеры отказали Зеленскому после его просьбы на Рамштайне Во время выступления на заседании контактной группы по обороне Украины, прошедшем на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, Зеленский попросил страны Запада снять ограничения на использование поставленного ими оружия для ударов по территории России. По его словам, это позволит «мотивировать Россию стремиться к миру». В ответ на просьбы украинского лидера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет какого-то конкретного вида вооружения, который смог бы сыграть решающую роль в конфликте. Тем самым он исключил любое предположение, что «Вашингтон готов изменить свою политику». Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в снятии запрета Фото: Официальный сайт президента Украины Байдена и Белый дом пытаются убедить снять запрет Западные СМИ пишут, что США могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне пытаются убедить в этом президента США Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Изменение позиции Штатов может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке. США могут пересмотреть свою позицию до собрания ООН в Нью-Йорке Фото: Официальный сайт президента Украины Байден думает о разрешении ударов ВСУ вглубь России Джо Байден признался, что ведется работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь РФ дальнобойным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты собираются рассмотреть и выслушать просьбы Украины на использование ракет большой дальности против России. По словам Джо Байдена, в США ведутся работы по снятию запрета для ВСУ наносить удары по РФ Фото: Official White House / Adam Schultz В РФ готовы к возможному снятию запрета Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ пытаются прибегать к ударам по территории РФ. По словам Медведева, Киеву нужны информационные победы, а в России должны быть готовы к ударам по мирным гражданским объектам, которые могут быть выбраны украинскими войсками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден признался, что ведется работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием. Украинский лидер Владимир Зеленский еще весной начал просить НАТО разрешить ему бить по РФ западными ракетами. О том, как снятие запрета на удары может отразиться на РФ — в материале URA.RU. О том, чтобы наносить удары вглубь России, Зеленский начал умолять НАТО еще в мае 2024 года. Против этого выступили Италия, Испания и Бельгия. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что их страна работает «ради мира». Снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны. Австрия и США сомневались в идее Зеленского. В августе сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США. Во время этой встречи они планировали убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России, однако, к каким-либо результатам эта попытка не привела. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина добивается снятия ограничений на удары по России из-за плачевной ситуации на фронте. По ее словам, киевский режим взялся за продвижение «нового плана», продолжая «упрашивать Запад снять запрет». Во время выступления на заседании контактной группы по обороне Украины, прошедшем на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, Зеленский попросил страны Запада снять ограничения на использование поставленного ими оружия для ударов по территории России. По его словам, это позволит «мотивировать Россию стремиться к миру». В ответ на просьбы украинского лидера министр обороны США Ллойд Остин заявил, что нет какого-то конкретного вида вооружения, который смог бы сыграть решающую роль в конфликте. Тем самым он исключил любое предположение, что «Вашингтон готов изменить свою политику». Западные СМИ пишут, что США могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне пытаются убедить в этом президента США Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Изменение позиции Штатов может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке. Джо Байден признался, что ведется работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь РФ дальнобойным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты собираются рассмотреть и выслушать просьбы Украины на использование ракет большой дальности против России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Украины возникают трудности в достижении успехов во время контрнаступления, поэтому ВСУ пытаются прибегать к ударам по территории РФ. По словам Медведева, Киеву нужны информационные победы, а в России должны быть готовы к ударам по мирным гражданским объектам, которые могут быть выбраны украинскими войсками.