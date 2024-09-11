На развязке у «Калины» в Екатеринбурге откроют новый участок

В конце 2024 года в Екатеринбурге готовится к открытию левая часть строящегося моста у концерна «Калина». Движение транспорта пойдет по дублеру Сибирского тракта — переулку Базовому.
«Тяжелый объект, скрывать не буду. Но тем не менее сегодня ведется четвертый этап строительства (возведение эстакады левого проезда для обеспечения транзитного движения по дублеру Сибирского тракта — переулку Базовому, — прим. URA.RU). До конца 2024 года мы планируем на объекте запустить движение по эстакадам третьего и четвертого этапа», — заявил мэр Алексей Орлов, отвечая на обращение жителей города в ходе организованной прямой линии в «ВКонтакте».
Глава Екатеринбурга добавил, что развязка у концерна «Калина» должна быть сдана в срок. «Примерно 77% общая готовность этого объекта, который ждали десятилетия. На сегодня каких-либо обращений от генподрядчика по поводу переносов сроков действующего муниципального контракта нет», — подчеркнул Орлов.
Развязку у концерна «Калина» начали строитель в 2021 году. Дорога должна будет соединить три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский. 8 сентября 2023 года был открыт проезд по правой стороне транспортной развязки — от переулка Базовый в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта. Завершить работы должны к 2025 году. Однако в конце августа 2024 года стройка оказалась под угрозой заморозки, так как налоговая заблокировала десятки счетов у подрядчика — московской компании «АльмакорГруп».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!