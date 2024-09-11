В Кремле жестко ответили на желание Байдена ударить по России дальнобойными ракетами

Песков: Запад получит соответствующий ответ, если разрешит бить по РФ ракетами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что безальтернативность проведения СВО оправдано действиями Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что, если президент США Джо Байден хочет разрешить наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, то его ждет соответствующий ответ. Кроме того, проведение спецоперации, по словам Пескова, уже является ответом на действия Запада.

«Он [ответ] будет соответствующим. <…> На все эти действия СВО и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности и безальтернативности СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что, если президент США Джо Байден хочет разрешить наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, то его ждет соответствующий ответ. Кроме того, проведение спецоперации, по словам Пескова, уже является ответом на действия Запада. «Он [ответ] будет соответствующим. <…> На все эти действия СВО и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности и безальтернативности СВО», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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