Нефтяная компания «Тарховское» из Нижневартовска (ХМАО) оплатила штрафы за загрязнение воздуха при сжигании попутного нефтяного газа. Предприятие принадлежит компании 1ОЙЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которая зарегистрирована на Кипре. Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем telegram-канале сообщила, что задолженность составила порядка 17 миллионов рублей.
«ООО «Тарховское» — нефтегазодобывающая компания из Нижневартовска — допустила нарушение при исчислении платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при сжигании ПНГ за 2020–2022 гг. Задолженность в размере более чем 16,9 млн рублей была погашена предприятием только после вынесения судом соответствующего решения», — написала Радионова.
Компания отказалась добровольно погашать задолженность, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. По решению суда, ООО «Тарховское» выплатило 13,5 млн рублей основного долга за загрязнение воздуха и 3,4 млн рублей за задержку сроков оплаты.
Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор выиграл иск у фирмы «Каюм Нефть» из ХМАО, которая принадлежала осужденному за растрату экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Нефтяная компания должна выплатить почти полмиллиарда рублей за вред, нанесенный окружающей среде.
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