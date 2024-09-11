Сотрудницы ямальского авиаперевозчика стали финалистками всероссийского конкурса

Три сотрудницы «Ямала» вышли в финал конкурса «Топ стюардесс-2024»
© Служба новостей «URA.RU»
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Три стюардессы стали финалистками престижного конкурса
Три стюардессы стали финалистками престижного конкурса Фото:

Три сотрудницы авиакомпании «Ямал» попали в финал конкурса на звание лучшей стюардессы. Всего в финале конкурса «Топ стюардесс-2024» участвуют 35 девушек. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения регионального авиаперевозчика.

«Мария Благодатова, Дарья Нохрина и Дарья Ильина прошли в финал конкурса „Топ стюардесс-2024“. В финал „влетели“ 35 девушек», — сообщили в группе авиакомпании «Ямал» в VK.

Ранее стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова дала интервью URA.RU. Она рассказала о своем участии в конкурсе и о том, почему любит свою работу.

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Три сотрудницы авиакомпании «Ямал» попали в финал конкурса на звание лучшей стюардессы. Всего в финале конкурса «Топ стюардесс-2024» участвуют 35 девушек. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения регионального авиаперевозчика. «Мария Благодатова, Дарья Нохрина и Дарья Ильина прошли в финал конкурса „Топ стюардесс-2024“. В финал „влетели“ 35 девушек», — сообщили в группе авиакомпании «Ямал» в VK. Ранее стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова дала интервью URA.RU. Она рассказала о своем участии в конкурсе и о том, почему любит свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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