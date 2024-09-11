Сотрудницы ямальского авиаперевозчика стали финалистками всероссийского конкурса

Три стюардессы стали финалистками престижного конкурса
Три сотрудницы авиакомпании «Ямал» попали в финал конкурса на звание лучшей стюардессы. Всего в финале конкурса «Топ стюардесс-2024» участвуют 35 девушек. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения регионального авиаперевозчика.
«Мария Благодатова, Дарья Нохрина и Дарья Ильина прошли в финал конкурса „Топ стюардесс-2024“. В финал „влетели“ 35 девушек», — сообщили в группе авиакомпании «Ямал» в VK.
Ранее стюардесса авиакомпании «Ямал» Мария Благодатова дала интервью URA.RU. Она рассказала о своем участии в конкурсе и о том, почему любит свою работу.
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