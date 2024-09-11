Выпуск челябинской одежды вырос в 2,4 раза

11 сентября 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Отчасти рост объемов объяснили выходом производителей из тени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Швейники Челябинской области в первом полугодии 2024-го в 2,4 раза увеличили выпуск одежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из данных Челябинскстата, в июле темпы выросли еще больше. «Оборот организаций по видам экономической деятельности в первом полугодии 2024 года. Январь—июль 2024 года к соответствующему периоду 2023 года — в 2,4 раза. Июль год к году — в 2,7 раза», — отмечено в бюллетени Челябинскстата. За полугодие швейники произвели продукции на 9,145 млрд рублей. Участники рынка нашли росту несколько причин. По словам владелицы челябинского магазина бюджетной одежды из Италии и Кореи Натальи Богуславской, наблюдается тренд на покупку вещей местного производства. Так покупатели стремятся выразить свой патриотизм. На волне этой тенденции некоторые бренды, покинув российский рынок, вернулись с новыми названиями. В результате одежду Zara теперь можно приобрести под маркой New Fashion, Sinsay сменил марку на Sin. В то же время эксперт отметила, что выпуск одежды предпринимателю обходится дороже перепродажи иностранных товаров. Собеседница URA.RU обратила внимание и на то, что продолжающаяся спецоперация также продолжила вносить вклад в общий итог. «Попытки властей контролировать объемы выпуска привели к тому, что многие мастерские вышли из тени. Это стало еще одним фактором растущей статистики», — пояснила URA.RU директор швейной фабрики из Верхнего Уфалея Алена Башина. Участник рынка добавила, что с 2024 года обязательная маркировка, впервые введенная для одежды и текстиля три года назад, распространилась на новые группы товаров. При этом эксперт подтвердила тенденцию, в результате которой на рынке становится больше одежды, выпущенной в регионе и стране. В июле в сравнении с июнем в Челябинской области сократилось производство обуви. Как зафиксировал Челябинскстат, снижение достигло шестикратного размера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейники Челябинской области в первом полугодии 2024-го в 2,4 раза увеличили выпуск одежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из данных Челябинскстата, в июле темпы выросли еще больше. «Оборот организаций по видам экономической деятельности в первом полугодии 2024 года. Январь—июль 2024 года к соответствующему периоду 2023 года — в 2,4 раза. Июль год к году — в 2,7 раза», — отмечено в бюллетени Челябинскстата. За полугодие швейники произвели продукции на 9,145 млрд рублей. Участники рынка нашли росту несколько причин. По словам владелицы челябинского магазина бюджетной одежды из Италии и Кореи Натальи Богуславской, наблюдается тренд на покупку вещей местного производства. Так покупатели стремятся выразить свой патриотизм. На волне этой тенденции некоторые бренды, покинув российский рынок, вернулись с новыми названиями. В результате одежду Zara теперь можно приобрести под маркой New Fashion, Sinsay сменил марку на Sin. В то же время эксперт отметила, что выпуск одежды предпринимателю обходится дороже перепродажи иностранных товаров. Собеседница URA.RU обратила внимание и на то, что продолжающаяся спецоперация также продолжила вносить вклад в общий итог. «Попытки властей контролировать объемы выпуска привели к тому, что многие мастерские вышли из тени. Это стало еще одним фактором растущей статистики», — пояснила URA.RU директор швейной фабрики из Верхнего Уфалея Алена Башина. Участник рынка добавила, что с 2024 года обязательная маркировка, впервые введенная для одежды и текстиля три года назад, распространилась на новые группы товаров. При этом эксперт подтвердила тенденцию, в результате которой на рынке становится больше одежды, выпущенной в регионе и стране. В июле в сравнении с июнем в Челябинской области сократилось производство обуви. Как зафиксировал Челябинскстат, снижение достигло шестикратного размера.