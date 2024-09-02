В шесть раз упало производство обуви на челябинских фабриках

Челябинские предприятия в июле сократили производство обуви в шесть раз. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.
«В июле производство обуви относительно июня составило 16%, то есть производство сократилось более, чем в шесть раз. Относительно июля прошлого года производство составило 18,3%», — говорится в документе Челябинскстата.
Таким образом, среднестатистическое предприятие, выпустившее в июне тысячу пар обуви, в июле произвело 160 пар. Если же фабрика выпустила тысячу пар в июле 2023 года, то в июле 2024-го — 183 пары.
Всего за семь месяцев 2024 года в регионе произведено 1252,3 тысячи пар обуви. Это составляет 87,8 процента от объема, произведенного за январь — июль 2023 года.
Сокращение связано с тем, что челябинские предприятия не выдерживают конкуренцию с китайскими производителями, реализующими свою продукцию на маркетплейсах. Так, в августе прозвучала информация о возможном закрытии производства фабрики «Юничел-Злато». В качестве основного источника трудностей предприятия называлась именно эта причина.
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