В шесть раз упало производство обуви на челябинских фабриках

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство обуви в регионе в июле упало в шесть раз
Производство обуви в регионе в июле упало в шесть раз Фото:

Челябинские предприятия в июле сократили производство обуви в шесть раз. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата.

«В июле производство обуви относительно июня составило 16%, то есть производство сократилось более, чем в шесть раз. Относительно июля прошлого года производство составило 18,3%», — говорится в документе Челябинскстата.

Таким образом, среднестатистическое предприятие, выпустившее в июне тысячу пар обуви, в июле произвело 160 пар. Если же фабрика выпустила тысячу пар в июле 2023 года, то в июле 2024-го — 183 пары.

Всего за семь месяцев 2024 года в регионе произведено 1252,3 тысячи пар обуви. Это составляет 87,8 процента от объема, произведенного за январь — июль 2023 года.

Сокращение связано с тем, что челябинские предприятия не выдерживают конкуренцию с китайскими производителями, реализующими свою продукцию на маркетплейсах. Так, в августе прозвучала информация о возможном закрытии производства фабрики «Юничел-Злато». В качестве основного источника трудностей предприятия называлась именно эта причина.

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Челябинские предприятия в июле сократили производство обуви в шесть раз. Об этом свидетельствуют данные Челябинскстата. «В июле производство обуви относительно июня составило 16%, то есть производство сократилось более, чем в шесть раз. Относительно июля прошлого года производство составило 18,3%», — говорится в документе Челябинскстата. Таким образом, среднестатистическое предприятие, выпустившее в июне тысячу пар обуви, в июле произвело 160 пар. Если же фабрика выпустила тысячу пар в июле 2023 года, то в июле 2024-го — 183 пары. Всего за семь месяцев 2024 года в регионе произведено 1252,3 тысячи пар обуви. Это составляет 87,8 процента от объема, произведенного за январь — июль 2023 года. Сокращение связано с тем, что челябинские предприятия не выдерживают конкуренцию с китайскими производителями, реализующими свою продукцию на маркетплейсах. Так, в августе прозвучала информация о возможном закрытии производства фабрики «Юничел-Злато». В качестве основного источника трудностей предприятия называлась именно эта причина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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