ЕР определила восемь депутатов, которые пройдут в гордуму Челябинска по списку

11 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Политические партии финализируют итоги выборов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 «Единая Россия» определила восемь человек из партийного списка, которые получат мандаты гордумы Челябинска после прошедших 7—8 сентября выборов. Первые лица списка, как и ожидалось, уступят свои места следующим в очереди кандидатам, сообщил источник URA.RU в политических кругах. «Предполагается, что депутатами станут замдиректора ООО ТД «Промышленная инвестиционная компания» Александр Спицын, директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова, замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко, помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Максим Зубков, участник СВО Илья Новосельцев, гендиректор руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров. А депутату заксобрания области Сергею Буякову, которому прочат пост спикера думы, придется сначала сдать мандат областного парламента», — рассказал инсайдер. По итогам выборов 7—8 сентября в гордуму Челябинска ЕР получает 31 мандат из 37. Кандидаты партии одержали верх в 23 из 25 одномандатных округов, также им достается 8 из 12 мест для «списочников». По одному депутату-списочнику будут представлять в новом составе думы «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Пока со своим депутатом, помимо ЕР, определились либерал-демократы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» определила восемь человек из партийного списка, которые получат мандаты гордумы Челябинска после прошедших 7—8 сентября выборов. Первые лица списка, как и ожидалось, уступят свои места следующим в очереди кандидатам, сообщил источник URA.RU в политических кругах. «Предполагается, что депутатами станут замдиректора ООО ТД «Промышленная инвестиционная компания» Александр Спицын, директор по организации продаж банка «УБРиР» Татьяна Морозова, замдиректора «Челябинского цинкового завода» Олег Осипенко, помощник советника президента АО «РМК» в Челябинске Максим Зубков, участник СВО Илья Новосельцев, гендиректор руководитель департамента коммуникаций и социальных проектов АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, гендиректор ЗАО «Картель «Промснаб» Владимир Бодров. А депутату заксобрания области Сергею Буякову, которому прочат пост спикера думы, придется сначала сдать мандат областного парламента», — рассказал инсайдер. По итогам выборов 7—8 сентября в гордуму Челябинска ЕР получает 31 мандат из 37. Кандидаты партии одержали верх в 23 из 25 одномандатных округов, также им достается 8 из 12 мест для «списочников». По одному депутату-списочнику будут представлять в новом составе думы «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Пока со своим депутатом, помимо ЕР, определились либерал-демократы.