Путин сделал важное заявление о статусе Крыма

Путин: Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России

25 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Крым вносит огромный вклад в укрепление безопасности России, заявил Владимир Путин Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и значительно способствуют единству и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что в этих регионах успешно осуществляются программы по развитию экономики и социальной сферы, а также повышению качества жизни населения. Особое внимание уделяется сохранению богатого культурного и духовного наследия Крыма. Владимир Путин назвал присоединение Крыма к России судьбоносной вехой и выразил уверенность, что книга «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», посвященная этому событию, будет интересна тем, кто любит Россию, ее богатую историю и желает узнать о ней больше. В заключение, российский лидер выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этой книги — ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям — за их значительный и поистине полезный труд. Крым был присоединен к России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к РФ. Согласно опросу ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и значительно способствуют единству и безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Сегодня Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. Он добавил, что в этих регионах успешно осуществляются программы по развитию экономики и социальной сферы, а также повышению качества жизни населения. Особое внимание уделяется сохранению богатого культурного и духовного наследия Крыма. Владимир Путин назвал присоединение Крыма к России судьбоносной вехой и выразил уверенность, что книга «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», посвященная этому событию, будет интересна тем, кто любит Россию, ее богатую историю и желает узнать о ней больше. В заключение, российский лидер выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этой книги — ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям — за их значительный и поистине полезный труд. Крым был присоединен к России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к РФ. Согласно опросу ВЦИОМ, 86% россиян поддерживают возвращение Крыма в состав России в 2014 году.