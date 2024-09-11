Суд приговорил бывшего депутата Госдумы Пономарева* к 10 годам

11 сентября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Суд назначил Илье Пономареву наказание в виде 10 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ) заочно приговорен к 10 годам колонии строго режима за оправдание терроризма и дискредитацию Российской армии. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. «Признать Пономарева Илью Владимировича виновным… Назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — передает РИА Новости приговор. Прокурор во время заседания попросил назначить Пономареву 14 лет колонии и на пять лет запретить администрировать сайты. Против экс-депутата были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. Кроме того, Пономарева обвинили в участии в легионе «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В июле СК завершил расследование против экс-депутата. *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский и украинский оппозиционный политический деятель, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в РФ) заочно приговорен к 10 годам колонии строго режима за оправдание терроризма и дискредитацию Российской армии. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. «Признать Пономарева Илью Владимировича виновным… Назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — передает РИА Новости приговор. Прокурор во время заседания попросил назначить Пономареву 14 лет колонии и на пять лет запретить администрировать сайты. Против экс-депутата были возбуждены уголовные дела о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму. Кроме того, Пономарева обвинили в участии в легионе «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В июле СК завершил расследование против экс-депутата. *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов