ВСУ начали новое наступление в Курской области с другого направления. Они попытались прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, сообщают российские военкоры.
«Противник с утра начал перебрасывать небольшие силы на бронетехнике и попытался прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, чтобы двинуться в сторону станции Глушково и Нового пути», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ отразили атаку огнестрельным оружием. В результате ВСУ понесли потери в личном составе и бронетехнике.
ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области 10 сентября. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже освобождено 10 населенных пунктов, передает RT. У ВСУ рухнул левый фланг. В Минобороны РФ сообщили, что противник в ходе боев на этом направлении лишился 12,2 тысячи солдат и 96 единиц техники.
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