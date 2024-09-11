РВ: Украина начала новое наступление в Курской области с другого направления

11 сентября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

ВСУ зашли в Курскую область со стороны населенного пункта Медвежье, пишут военкоры Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ начали новое наступление в Курской области с другого направления. Они попытались прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, сообщают российские военкоры. «Противник с утра начал перебрасывать небольшие силы на бронетехнике и попытался прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, чтобы двинуться в сторону станции Глушково и Нового пути», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ отразили атаку огнестрельным оружием. В результате ВСУ понесли потери в личном составе и бронетехнике. ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области 10 сентября. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже освобождено 10 населенных пунктов, передает RT. У ВСУ рухнул левый фланг. В Минобороны РФ сообщили, что противник в ходе боев на этом направлении лишился 12,2 тысячи солдат и 96 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ начали новое наступление в Курской области с другого направления. Они попытались прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, сообщают российские военкоры. «Противник с утра начал перебрасывать небольшие силы на бронетехнике и попытался прорвать границу в районе населенного пункта Медвежье, чтобы двинуться в сторону станции Глушково и Нового пути», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». ВС РФ отразили атаку огнестрельным оружием. В результате ВСУ понесли потери в личном составе и бронетехнике. ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области 10 сентября. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже освобождено 10 населенных пунктов, передает RT. У ВСУ рухнул левый фланг. В Минобороны РФ сообщили, что противник в ходе боев на этом направлении лишился 12,2 тысячи солдат и 96 единиц техники.