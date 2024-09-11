Общество ФАС вмешалась в спор о сносе памятника Ленина в Ревде 11 сентября 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + Коммунисты говорят о нарушениях в контракте по сносу памятника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет внеплановую проверку из-за демонтажа памятника Ленину в Ревде, который спланировала горадминистрация. На действия мэрии пожаловался антимонопольщикам свердловский депутат заксобрания от КПРФ Олег Гордеев. Об этом рассказали в пресс-службе обкома партии. «В частности, в извещении о проведении аукциона содержится некорректная информация: в разделе „Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги“ указан адрес „Российская Федерация, Свердловская область, Ревда, улица Максима Горького, площадь Ленина“. Однако указанный адрес фактически не существует. То есть администрация Ревды заключила контракт, где был указан несуществующий адрес проведения работ», — пояснили в партии. Проверка ФАС будет организована 13 сентября. Коммунисты отмечают, что предметом контракта является «реставрация», которая подразумевает сохранение памятника, состоящего из трех элементов: фигуры, постамента и основания. «Действиями подрядчика последние два элемента памятника были уничтожены, что является нарушением условий контракта», — подчеркнули в КПФР. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы в середине октября. Однако вскоре глава Ревды Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. Коммунисты собирались провести митинг против сноса памятника Ленину, однако администрация отказала в этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет внеплановую проверку из-за демонтажа памятника Ленину в Ревде, который спланировала горадминистрация. На действия мэрии пожаловался антимонопольщикам свердловский депутат заксобрания от КПРФ Олег Гордеев. Об этом рассказали в пресс-службе обкома партии. «В частности, в извещении о проведении аукциона содержится некорректная информация: в разделе „Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги“ указан адрес „Российская Федерация, Свердловская область, Ревда, улица Максима Горького, площадь Ленина“. Однако указанный адрес фактически не существует. То есть администрация Ревды заключила контракт, где был указан несуществующий адрес проведения работ», — пояснили в партии. Проверка ФАС будет организована 13 сентября. Коммунисты отмечают, что предметом контракта является «реставрация», которая подразумевает сохранение памятника, состоящего из трех элементов: фигуры, постамента и основания. «Действиями подрядчика последние два элемента памятника были уничтожены, что является нарушением условий контракта», — подчеркнули в КПФР. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы в середине октября. Однако вскоре глава Ревды Татьяна Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в Ленинский сквер. Коммунисты собирались провести митинг против сноса памятника Ленину, однако администрация отказала в этом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям