Росбанк может стать филиалом Т-Банка и лишиться лицензии

11 сентября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинга» Фото: Размик Закарян © URA.RU Росбанк может стать филиалом Т-Банка (бывший «Тинькофф») и потерять лицензию. Вопрос об интеграции будет рассмотрен 13 сентября, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинг». «Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку… Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Такой подход к интеграции позволит Росбанку максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения. В марте председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский сообщил, что Т-Банк планирует объединиться с Росбанком. Ожидается, что после интеграции группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения (2,7 триллиона рублей). В августе стало известно, что «ТКС холдинг» приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росбанк может стать филиалом Т-Банка (бывший «Тинькофф») и потерять лицензию. Вопрос об интеграции будет рассмотрен 13 сентября, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинг». «Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку… Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Такой подход к интеграции позволит Росбанку максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения. В марте председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский сообщил, что Т-Банк планирует объединиться с Росбанком. Ожидается, что после интеграции группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения (2,7 триллиона рублей). В августе стало известно, что «ТКС холдинг» приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации.