Росбанк может стать филиалом Т-Банка и лишиться лицензии

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Рекламное интервью для Росбанка. Екатеринбург
Росбанк может стать филиалом Т-Банка, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинга» Фото:

Росбанк может стать филиалом Т-Банка (бывший «Тинькофф») и потерять лицензию. Вопрос об интеграции будет рассмотрен 13 сентября, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинг».

«Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку… Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Такой подход к интеграции позволит Росбанку максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения.

В марте председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский сообщил, что Т-Банк планирует объединиться с Росбанком. Ожидается, что после интеграции группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения (2,7 триллиона рублей). В августе стало известно, что «ТКС холдинг» приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации.

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Росбанк может стать филиалом Т-Банка (бывший «Тинькофф») и потерять лицензию. Вопрос об интеграции будет рассмотрен 13 сентября, сообщили в пресс-службе «ТКС Холдинг». «Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку… Вопрос вынесен на советы директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Такой подход к интеграции позволит Росбанку максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения. В марте председатель совета директоров «ТКС Холдинга» Алексей Малиновский сообщил, что Т-Банк планирует объединиться с Росбанком. Ожидается, что после интеграции группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения (2,7 триллиона рублей). В августе стало известно, что «ТКС холдинг» приобрел пакет акций Росбанка, обеспечив контроль над 99,4% активов финансовой организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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