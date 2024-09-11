В Пыть-Яхе (ХМАО) водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Об этом сообщили URA.RU местные активисты, отметив, что таким образом они пытаются привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.
«Если власти муниципалитета делают ремонт дорог, он должен быть комплексным, то есть про обочины забывать не стоит. В сезон дождей неукрепленные гравием обочины — это опасное явление. Если водитель на повороте зазевается, то он может остаться без колес», — заявил URA.RU общественник Игорь Кувакин.
В администрацию Пыть-Яха был направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на сорванные сроки ремонта дорог. По словам горожан, замена асфальта на отдельных участках длится с начала лета.
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