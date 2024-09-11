В ХМАО водители заделали ямы на дорогах овощами и фруктами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водители Пыть-Яха заделали дорожную яму сезонными овощами и фруктами
Водители Пыть-Яха заделали дорожную яму сезонными овощами и фруктами Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Об этом сообщили URA.RU местные активисты, отметив, что таким образом они пытаются привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей.

«Если власти муниципалитета делают ремонт дорог, он должен быть комплексным, то есть про обочины забывать не стоит. В сезон дождей неукрепленные гравием обочины — это опасное явление. Если водитель на повороте зазевается, то он может остаться без колес», — заявил URA.RU общественник Игорь Кувакин.

В администрацию Пыть-Яха был направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на сорванные сроки ремонта дорог. По словам горожан, замена асфальта на отдельных участках длится с начала лета.

Водители Пыть-Яха заделали дорожную яму картофелем и капустой.
Водители Пыть-Яха заделали дорожную яму картофелем и капустой.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) водители заделали дорожные ямы сезонными овощами и фруктами. Об этом сообщили URA.RU местные активисты, отметив, что таким образом они пытаются привлечь к проблемам ремонта дорог внимание властей. «Если власти муниципалитета делают ремонт дорог, он должен быть комплексным, то есть про обочины забывать не стоит. В сезон дождей неукрепленные гравием обочины — это опасное явление. Если водитель на повороте зазевается, то он может остаться без колес», — заявил URA.RU общественник Игорь Кувакин. В администрацию Пыть-Яха был направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на сорванные сроки ремонта дорог. По словам горожан, замена асфальта на отдельных участках длится с начала лета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...