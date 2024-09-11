Общество В Екатеринбург завезли тонны зараженных нектаринов из Узбекистана 11 сентября 2024 в 20:01 Размер текста - 17 + Партия находится под контролем Россельхознадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбург 10 сентября на склад временного хранения поступило более четырех тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о реализации товара, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вредитель (восточная плодожорка) выявлен в двух партиях свежих нектаринов общим весом 4,2 тонны, что подтверждено заключением Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“» — следует из сообщения. Собственник продукции принял решение отправить ее на обеззараживание для уничтожения паразитов. Результат дополнительного лабораторного исследования решит судьбу узбекских нектаринов. На данный момент партия находится под контролем Россельхознадзора. Ранее специалисты из Екатеринбурга обнаружили самый опасный вирус в 18 тоннах томатов. Вирус мозаики пепино выявили в овощах из Казахстана. Вся партия была уничтожена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбург 10 сентября на склад временного хранения поступило более четырех тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора отправили продукцию на обеззараживание, после которого будет принято решение о реализации товара, рассказали в пресс-службе ведомства. «Вредитель (восточная плодожорка) выявлен в двух партиях свежих нектаринов общим весом 4,2 тонны, что подтверждено заключением Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“» — следует из сообщения. Собственник продукции принял решение отправить ее на обеззараживание для уничтожения паразитов. Результат дополнительного лабораторного исследования решит судьбу узбекских нектаринов. На данный момент партия находится под контролем Россельхознадзора. Ранее специалисты из Екатеринбурга обнаружили самый опасный вирус в 18 тоннах томатов. Вирус мозаики пепино выявили в овощах из Казахстана. Вся партия была уничтожена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям