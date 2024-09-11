Россия почти исчерпала месторождения полезных ископаемых

11 сентября 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Козлов заявил об истощении месторождений полезных ископаемых Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия почти исчерпала крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, добавив, что потенциал есть только в Артике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири. «Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», — заявил Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Козлов также добавил, что на данный момент лишь 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий изучены геологами. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о планах по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах Арктической зоны. Так, ресурсная база этих районов насчитывает порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия почти исчерпала крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, добавив, что потенциал есть только в Артике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири. «Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», — заявил Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Козлов также добавил, что на данный момент лишь 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий изучены геологами. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о планах по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах Арктической зоны. Так, ресурсная база этих районов насчитывает порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, передает RT.