Россия почти исчерпала месторождения полезных ископаемых

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Заседание Правительства РФ. Михаил Мишустин и кабинет министров. 27 июня 2024. Москва, козлов александр
Козлов заявил об истощении месторождений полезных ископаемых Фото:

Россия почти исчерпала крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, добавив, что потенциал есть только в Артике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири.

«Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», — заявил Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Козлов также добавил, что на данный момент лишь 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий изучены геологами.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о планах по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах Арктической зоны. Так, ресурсная база этих районов насчитывает порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, передает RT.

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Россия почти исчерпала крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, добавив, что потенциал есть только в Артике и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири. «Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться все дальше в арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», — заявил Козлов в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Козлов также добавил, что на данный момент лишь 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий изучены геологами. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о планах по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах Арктической зоны. Так, ресурсная база этих районов насчитывает порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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