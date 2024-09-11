11 сентября 2024

Караганов призвал наносить удары по странам Запада в ответ на атаки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Караганов призвал ответить ударами по Западу на атаки Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия может нанести удары по союзникам Украины на Западе в ответ на атаки Украины. Об этом заявил политолог Сергей Караганов.

«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — сказал он, уточнив, что первые ответные удары не должны быть ядерными. Об этом пишет «Коммерсант».

Караганов привел пример возможного ответного действия на атаки украинских дронов по Кремлю, произошедшие весной 2023 года. Он выразил мнение, что в случае повторения подобных инцидентов Россия имеет право на ответные меры.

Это заявление политолога совпало с планами президента США Джо Байдена обсудить поддержку Украины с премьер-министром Великобритании, передает RT. Встреча запланирована на 13 сентября и коснется запроса Украины о нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием. Ранее в мае Байден уже разрешил Киеву ограниченно использовать американское оружие для ударов по РФ.

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Россия может нанести удары по союзникам Украины на Западе в ответ на атаки Украины. Об этом заявил политолог Сергей Караганов. «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — сказал он, уточнив, что первые ответные удары не должны быть ядерными. Об этом пишет «Коммерсант». Караганов привел пример возможного ответного действия на атаки украинских дронов по Кремлю, произошедшие весной 2023 года. Он выразил мнение, что в случае повторения подобных инцидентов Россия имеет право на ответные меры. Это заявление политолога совпало с планами президента США Джо Байдена обсудить поддержку Украины с премьер-министром Великобритании, передает RT. Встреча запланирована на 13 сентября и коснется запроса Украины о нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием. Ранее в мае Байден уже разрешил Киеву ограниченно использовать американское оружие для ударов по РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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