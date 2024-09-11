Караганов призвал наносить удары по странам Запада в ответ на атаки Украины

Россия может нанести удары по союзникам Украины на Западе в ответ на атаки Украины. Об этом заявил политолог Сергей Караганов.
«Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», — сказал он, уточнив, что первые ответные удары не должны быть ядерными. Об этом пишет «
Караганов привел пример возможного ответного действия на атаки украинских дронов по Кремлю, произошедшие весной 2023 года. Он выразил мнение, что в случае повторения подобных инцидентов Россия имеет право на ответные меры.
Это заявление политолога совпало с планами президента США Джо Байдена обсудить поддержку Украины с премьер-министром Великобритании, передает RT. Встреча запланирована на 13 сентября и коснется запроса Украины о нанесении ударов по территории России дальнобойным оружием. Ранее в мае Байден уже разрешил Киеву ограниченно использовать американское оружие для ударов по РФ.
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