Российские банки повысили ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ. Инфографика

12 сентября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21% Фото: Алексей Андронов © URA.RU Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центрального банка по ключевой ставке. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка. «Максимальная ставка 21% годовых выплачивается на сроке 36 месяцев», — сообщают в Совкомбанке. Подобные изменения произошли и в других крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, которые также увеличили доходность по депозитам для новых и действующих клиентов. Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка URA.RU Инфографика URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центрального банка по ключевой ставке. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка. «Максимальная ставка 21% годовых выплачивается на сроке 36 месяцев», — сообщают в Совкомбанке. Подобные изменения произошли и в других крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, которые также увеличили доходность по депозитам для новых и действующих клиентов. Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.