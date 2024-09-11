11 сентября 2024

Российские банки повысили ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, банк совкомбанк, совкомбанк
Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21% Фото:

Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центрального банка по ключевой ставке. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка.

«Максимальная ставка 21% годовых выплачивается на сроке 36 месяцев», — сообщают в Совкомбанке. Подобные изменения произошли и в других крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, которые также увеличили доходность по депозитам для новых и действующих клиентов.

Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка
URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка
Инфографика URA.RU
Инфографика URA.RU

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Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центрального банка по ключевой ставке. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка. «Максимальная ставка 21% годовых выплачивается на сроке 36 месяцев», — сообщают в Совкомбанке. Подобные изменения произошли и в других крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, которые также увеличили доходность по депозитам для новых и действующих клиентов. Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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