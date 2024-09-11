Крупнейшие банки России повысили ставки по вкладам до 20-21%, опережая решение Центрального банка по ключевой ставке. URA.RU собрало предложения крупнейших игроков рынка.
«Максимальная ставка 21% годовых выплачивается на сроке 36 месяцев», — сообщают в Совкомбанке. Подобные изменения произошли и в других крупных банках, таких как Сбербанк и ВТБ, которые также увеличили доходность по депозитам для новых и действующих клиентов.
Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки выше 20%. Это произойдет, если у регулятора останутся сомнения в замедлении инфляции, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
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